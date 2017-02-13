Зюганов призвал признать независимость ДНР и ЛНР 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в очередной раз призвал признать Донецкую и Луганскую Народные Республики.

«Вы говорите об этом, ясно и прямо, и заявите всему миру, что мы признаем Донецкую и Луганскую Республики. Те журналисты, которые говорят самопровозглашенные, они допускают не просто ошибку… При чем тут самопровозглашенные? Они собрались, они честно провели (референдум), они несут страшные потери», — сказал Зюганов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, «мы не можем оставаться в стороне».

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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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