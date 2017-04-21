Зюганов потребовал у Совбеза России запретить хоронить Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился в Совет безопасности России с требованием отреагировать на законопроект депутатов от ЛДПР о перезахоронении тела Владимира Ленина.

«Еще раз хочу высказать свое требование Совету безопасности рассмотреть эту инициативу и дать нам официальный ответ», — заявил он журналистам. — Коммунист считает, что эта инициатива является провокацией и вызовом всем гражданам России и российской государственности. Только законченные мерзавцы могли сделать это накануне дня рождения Ленина».

«Вместо того чтобы готовиться к празднику, они выступили с законопроектом… Мы считаем, что это вызов всем гражданам страны независимо от партийной принадлежности. Это не просто вызов общественности, а вызов государственности. Это выпад и против призывов президента сплотить общество», — сказал Зюганов.

Инициаторы законопроекта, по словам лидера КПРФ, должны «внимательно посмотреть, что происходит на Украине, где начинали с погрома памятника на Крещатике».

Как сообщало EADaily, проект закона о перезахоронении останков Ленина внесли на рассмотрение Госдумы либерал-демократы Иван Сухарев, Владимир Сысоев, Александр Курдюмов, а также единороссы Евгений Марченко, Александр Брыксин, Виталий Бахметьев (последние позднее отозвали свои подписи). Депутаты предложили внести поправки в закон «О погребении и похоронном деле» и ввести понятие «перезахоронение».

«Перезахоронению подлежат останки Владимира Ильича Ульянова (Ленина). Порядок, сроки и место перезахоронения останков Владимира Ильича Ульянова (Ленина) определяются правительством РФ», — говорится в законопроекте.