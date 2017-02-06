Звезда сериалов объяснила голое фото нехваткой секса

Российская актриса Наталья Рудова решила полностью обнажиться для многочисленных поклонников, в очередной раз доказав, что может похвастаться идеальной фигурой.

33-летняя артистка, чей аккаунт в Инстаграм насчитывает 2 миллиона подписчиков, предстала полностью обнаженной на крыше здания.

Таким образом она ответила на критику фанатов по поводу предыдущих чересчур откровенных снимков.

«Почитав ваши комментарии под вчерашним фото, я поняла что секса в стране так и нет, что нужно вас спасать и брать ситуацию в свои руки. А то мы все вымрем. Вот, беру», — пояснила Рудова.

«Бомба», «Божественная», «У тебя получилось, осталось совсем чуть-чуть !!!)», «Шикарная», «Почем секс для Населения.)))», «Развратница», «Ну это уж не в какие ворота…)», «Я согласен, спасай меня первым», «Фигура супер, идеальное тело у тебя видимо самой не хватает, все мужиков манишь», «На следующем фото Ната растопырит ноги чтобы доказать что секс в стране все-таки есть», «Сейчас у мужиков инфаркт бабахнет», «Очередные сиськи-письки не более», «Снимайся в порно роликах тогда!», «Очень красиво и сексуально», — пишут в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранны — Прим ред.)

На предыдущей фотографии Рудова продемонстрировала заднюю часть своего тела.

А пару недель назад выложила фото в платье, сквозь которое отчетливо была видна ее грудь.

Некоторые поклонники восхищаются естественными формами звезды, другие остаются крайне недовольны ее излишней откровенностью.

Пугают интернет-пользователей и быдло-образы артистки.