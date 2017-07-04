Звезда пародий покончила с собой после ухода близкого человека

Звезда YouTube, 33-летняя Стиви Райан, была найдена мертвой в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам полицейских, она покончила с собой. Девушка стала популярна благодаря своим пародиям на Леди Гагу, Джастина Бибера, Ким Кардашьян и других знаменитостей.

Незадолго до гибели она опубликовала пост в Twitter об умершем дедушке. «Человек моей мечты теперь будет только в моих мечтах. Я буду скучать по тебе каждый день, всегда. Люблю тебя», — написала она. На фото пожилой мужчина улыбается в камеру и показывает средний палец. «Я определенно его внучка», — добавила Стиви.

Свою карьеру Стиви Райан начала в 19 лет со смешных роликов, которые она заливала на YouTube под ником Little Loca (Маленькая сумасшедшая). Видео моментально становились вирусными. Позже она создала шоу Stevie TV, которое длилось два сезона и высмеивало знаменитостей — Джастина Бибера, Эми Уайнхаус, Ким Кардашьян.

Стиви не смогла пройти мимо повальной моды на тверк. Героиня ее очередного ролика попала в зависимость от коварного танца и «тверкует» каждую свободную минуту, наводя панический ужас на родителей.

«Она была невероятно талантливым человеком, — приводит слова одного из ее поклонников Daily Mail.— Покойся с миром. Так грустно слышать о том, что чья-то жизнь оборвалась из-за суицида. Буду ужасно по ней скучать».

«Только недавно пересматривал ее ролики… Ужасно. Иногда люди не могут победить своих собственных демонов, но по крайней мере сейчас ей спокойно. Она была классной, красивой и забавной», — пишет другой.