Зверь из Апокалипсиса не прекращал свою работу

С большим интересом прочитал статью уважаемого Валерия Павловича Филимонова на Русской народной линии под названием Зверь из Апокалипсиса начал свою работу? Валерий Павлович в этой статье оппонирует мне, как автору статьи «В США принят закон о чипировании людей» на Колоколе России. К сожалению, я увидел в статье достаточно завуалированные упреки в искажении сути принятого в США закона H.R. 4919. Поэтому счел нужным ответить, чтобы внести ясность в эту ситуацию.

Валерий Павлович целиком процитировал мою статью, однако он не привел гиперссылки, которые в ней присутствовали. Источником публикации этой статьи был Колокол России, и в ней были приведены все необходимые ссылки на источники информации. Видимо, Валерий Павлович читал перепост этой статьи на другом ресурсе, в котором отсутствовали необходимые гиперссылки. В начале статьи я дал ссылку непосредственно на сам принятый Акт, а затем привел максимально возможный в публицистической статье спектр мнений и опасений самих американцев относительно его содержания. Были приведены мнения «за» и «против», мнения протестантского большинства Америки в виде отрывка из предсказания их телепроповедника и мнение секулярной части американских граждан в виде цитаты Бенджамина Франклина.

Мнения «за» и «против» были представлены ссылками на статьи House Passes Bill Allowing Government to Microchip Citizens with “Mental Disabilities” журналистки Уитни Уэбб и Human Tracking Bill Passes House журналистки Керри Пикет. Я лишь перевел их мнения и представил перевод в спектре остальных мнений. Свое личное мнение относительно принятого Акта и его возможных последствий для России я привел в заключительном абзаце своей статьи.

При всем уважении к Валерию Павловичу, мы с ним не американские граждане, не живем в США и не являемся специалистами в американском праве, юриспруденции и практике правоприменения. Самим американцам эти вопросы гораздо ближе, так как они касаются их непосредственно. Они на практике знакомы с американским правоприменением, когда каждый закон со временем обрастает множеством поправок и подзаконных актов, иногда до неузнаваемости искажающих первоначальный текст.

Нам, россиянам, достаточно вспомнить поправку Джексона — Вэника к Закону о торговле США аж от 1974 года, ставившего экономическое сотрудничество с СССР в прямую зависимость от свободной эмиграции евреев из нашей страны. Уже давно нет СССР, евреи могут свободно уезжать и приезжать в Россию, однако официально эта поправка была отменена лишь в конце 2012 года, и то при условии принятия так называемого Акта Магнитского , вводящего санкции относительно лиц, причастных к делу Магнитского, который в дальнейшем опять таки распространили на всех лиц, по мнению американцев ответственных за нарушение прав человека сначала в России, а затем и во всем мире. Вот ярчайший пример разницы между принятыми законами и практикой их правоприменения в США.

Тем более что сам закон H.R. 4919 отнюдь не запрещает и не исключает применения инвазивных устройств слежения, а решения по использованию неинвазивных устройств ставятся в зависимость от практики. В частности в главе SEC. 302. STANDARDS AND BEST PRACTICES FOR USE OF NON-INVASIVE AND NON-PERMANENT TRACKING DEVICES , REQUIREMENTS, глава А (iii) прямо говорится « which non—invasive and non—permanent types of tracking devices can be used in compliance with the standards and best practices», что можно перевести, как «некоторые неинвазивные и непостоянные типы устройств слежения могут быть использованы в соответствии со стандартами и передовой практикой».

Кроме того, чуть ниже есть пункт, гласящий «establish criteria to determine whether use of the tracking device is the least restrictive alternative in order to prevent risk of injury or death before issuing the tracking device, including the previous consideration of less restrictive alternatives», что можно перевести, как «установить критерии для определения использования устройства слежения, является ли оно наименее ограничительной альтернативой, в целях предотвращения риска получения травм или смерти перед выдачей устройство слежения, в том числе предыдущего рассмотрения менее ограничительных альтернатив». То есть в случае, если ношение человеком неинвазивного устройства причиняет ему неудобства, вред здоровью, вызывает агрессию и желание его постоянно разрушать, допускается применение более инвазивных устройств, если нет альтернативных неинвазивных. Решение же по их применению будет являться субъективным, но все в рамках этого закона.

Ну и наконец, законом напрямую предусматривается создание баз данных по перемещению всех людей, носящих отслеживающие устройства, говорится об ограничениях доступа к этим базам данных, но ничего не написано о том, в каких целях в дальнейшем можно использовать эти базы.

Вот только несколько сомнений, которые выявил я, неспециалист в области американского права. А сколько подобных сомнений могут выявить американские специалисты? Об этом и пишут противники этого закона, мнения которых я и привел в статье.

Полностью соглашаясь с утверждениями Валерия Павловича о процессе и последовательности внедрения инвазивных методов тотального контроля за человеком, должен категорически возразить против утверждения, что «непроверенная» информация о них может вызвать какую-то панику среди духовно неокрепшей части православной общественности. В беседе с главным редактором Русской Народной Линии А.Д.Степановым, состоявшейся в 2002 году, Сергей Григорьев сказал:

«По крайней мере, для православного человека такой сценарий мирового развития не станет неожиданным. Мы доподлинно знаем, какой конец ожидает мир сей. Нам известны пророчества о том, что человек погибели выйдет из среды еврейского народа. Мы понимаем, что Россия — последний оплот правой веры, что Москва — Третий Рим, а четвертому не бывать»

Православные люди знают, какие события нас ожидают в будущем, и готовятся к ним в течение всей своей жизни. Нас невозможно подвергнуть какой-то панике, но ввести в смущение – можно. Православный же человек, я сужу по себе – простому прихожанину Свято-Покровского храма Саратова, в смущении просто побеседует с духовником, или любым священником, и тот очень просто в доступной форме развеет все сомнения и смущения и посоветует, как поступать в дальнейшем. Поэтому я категорически не допускаю возможности какой-то паники среди православных людей. Мы уже научены горьким опытом того, как в последнее время реагировали на уже происходящие события, абсолютно не прогнозируя возможных угроз. Такой путь – путь к поражению. Мы должны быть заранее информированы о возможных сатанинских технологиях, которые могут грозить нашему обществу. Когда подобные законы, адаптированные к российским условиям, будут обсуждаться в комитетах Госдумы, будет уже поздно организовывать сопротивление и вести разъяснительную работу. Это надо делать заранее, работать на опережение, чтобы потом общество встретило врага во всеоружии.

Мы должны следовать старой русской пословице: «Обжёгшись на молоке, дуешь и на воду». Что я и написал в заключительной части своей статьи в качестве своего личного субъективного мнения. Обсуждение возможных угроз – очень нужное и полезное дело, как для православного, так и для гражданского общества в России. Кто предупрежден, тот вооружен.

Со всем уважением

Александр Никишин

http://ruskline.ru/special_opinion/2016/dekabr/zver_iz_apokalipsisa_ne_prekrawal_svoyu_rabotu/

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109977/16291/-