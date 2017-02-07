Украина 

Зрада: Выборы в Донбассе могут пройти в присутствии российских войск, — посол Германии

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Зрада: Выборы в Донбассе могут пройти в присутствии российских войск, — посол Германии | Русская весна

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии на Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти в присутствии российских войск без восстановления Украиной контроля над донбасско-российской границей.

«Необязательно, что выборы на Донбассе могут состояться только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг», — сказал он в интервью украинским СМИ.

Также немецкий дипломат подчеркнул, что «военная победа на Донбассе над Россией невозможна».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486475545

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