Зрада: Во Львове напечатали карту Украины без Крыма (ВИДЕО)

Во Львове разразился скандал. Одно из местных издательств опубликовало в сборнике кроссвордов карту Украины без Крыма, что вызвало большой общественный резонанс.

В издательстве утверждают, что произошла ошибка, а дизайнеру, который разместил в журнале скандальную карту, объявили выговор.

«Ошибка была чисто техническая: дизайнер взял с ресурса неправильную карту Украины. К сожалению, оно так есть, ходят такие карты в ресурсах и мы им воспользовались, не заметили. К сожалению», — сказала главный редактор издательства Ирина Гунько.

Также, издательство пообещало в следующем номере напечатать извинения перед читателями и всеми украинцами.