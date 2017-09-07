Зрада: Венгрия обвинила Украину в беспрецедентном нарушении прав национальных меньшинств

Правительство Венгрии ожидает, что Верховная Рада Украины изменит принятый 5 сентября закон об образовании, который касается изучения языков национальных меньшинств.

Об этом заявил государственный секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Потапи, сообщает венгерская радиостанция InfoRadio.

По его словам, новый закон сужает возможности проживающих в Украине представителей национальных меньшинств изучать родной язык.

Потапи назвал принятое в Украине решение «беспрецедентным нарушением» прав проживающих в стране 150 тысяч венгров. По его словам, это «полностью противоречит Конституции Украины».

5 сентября парламент Украины принял во втором чтении и в целом законопроект № 3491-д «Об образовании», инициативу поддержали 255 народных депутатов Украины.

Документ предусматривает полный переход образования на украинский язык.

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