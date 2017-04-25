Зрада: Вашингтон сокращает финансовую помощь Украине на 69% (ДОКУМЕНТ)

Власти США намерены сократить финансовые вливания в киевский режим на 69 процентов, сообщает издание Foreign Policy, приводя копию бюджетного документа.

Изначально Киеву планировалось предоставить свыше 570 миллионов долларов в 2018 году, однако объем финансовой помощи сократили до 177 миллионов.

Судя по всему, Дональд Трамп исполняет предвыборное обещание поставить Америку на первое место и уже отдал указание о значительном сокращении финансовой помощи развивающимся странам, а также о слиянии Госдепартамента с организацией USAID, о чем свидетельствуют бюджетные документы.



Эта организация известна благодаря финансированию всех без исключения цветных революций, организованных Штатами за последние 10 лет, а также всесторонней поддержкой так называемых неправительственных организаций, которые так или иначе действуют в интересах США в разных точках мира.

Действующий глава USAID Уэйд Уоррен уже сообщил сотрудникам, что организация вскоре станет одним из департаментов внешнеполитического ведомства США.

Документ, обнародованный Foreign Policy, предполагает сокращение финпомощи целому ряду стран третьего мира, ну а для Киева обернется 177 миллионами вместо 570.

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