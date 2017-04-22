Зрада: В Николаеве суд оправдал экс-начальника милиции, обвинявшегося в разгоне местного Евромайдана

В Николаеве суд вынес решение по делу о разгоне Евромайдана.

Бывший начальник Николаевского горуправления тогда еще милиции полковник Олег Шевчук обвинялся в превышении власти и служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, и в незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч.2 ст. 365, ст. 340 УК Украины), во время событий ноября 2013 года.

Тогда на центральной площади Ленина (ныне Соборная), милицейский кордон со второй попытки снес палаточный городок сторонников Евромайдана.

Делалось это по постановлению суда, вынесшего решение о том, что палатки портили городской вид. Во время инцидента между милицией и несколькими десятками участников палаточного городка завязалась драка, в которой незначительно пострадали несколько протестующих.

Приказ на исполнение судебного решения отдал тогдашний начальник милиции Олег Шевчук. А после победы майдана в его отношении было открыто уголовное производство.

В июле 2015 года в Центральном суде Николаева начались слушания по этому делу.

Прокуратура просила для Шевчука пять лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на три года, а также лишения звания «полковник милиции».

Потерпевшие по делу не имели личных претензий к Шевчуку и просили выбрать для него максимально мягкую меру наказания. А сам Олег Шевчук, не признавая своей вины, просил суд вынести ему оправдательный приговор.

Проведя судебное разбирательство, исследовав предоставленные стороной обвинения и защиты доказательства, суд пришел к выводу, что ни одно из заявленных стороной обвинения утверждений о виновности Олега Шевчука не нашло своего подтверждения.

Суд постановил признать Олега Шевчука невиновным и оправдать, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Отменена и ранее избранная мера пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также: Сели в гаагскую лужу — на Украине комментируют позорные итоги международного суда