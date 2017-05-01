Зрада: в ЕС задержан австриец, воевавший за ВСУ и пытавший ополченцев (+ВИДЕО)

На польско-украинской границе задержан гражданин Австрии, который, как выяснилось, участвовал в убийстве раненых и пленных защитников Донбасса.

«25-летний австриец задержан в ночь с пятницы на субботу при выезде из Польши в Украину на основании европейского приказа об аресте, который инициировала Австрия. Иностранец разыскивается в связи с подозрением в участии в вооруженном конфликте на востоке Украины, где, вероятно, убивал раненых и заложников как член одной из воюющих групп», — подчеркнул спикер Надбужанского отдела Пограничной службы Польши Дариуш Сеницький.

Украинские СМИ принялись распространять эту информацию, сообщая, что задержанный воевал на стороне «террористов и сепаратистов».

Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что задержанный воевал в «АТО» на украинской стороне. Эту информацию озвучил представитель прокуратуры города Винер-Нойштадт Эрих Габицль. Он добавил, что обвинение Винер-Нойштадта подозревает австрийца в убийствах военнослужащих Народных Республик и мирных граждан.

Эрих Габицль также уточнил, что задержанный мог совершить преступления во время боев за Донецкий аэропорт.

В свою очередь, австрийское внешнеполитическое ведомство заявило, что гражданина подозревают в «военных преступлениях против человечества».

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Этому сюжету посвящен новый видеоблог украинского журналиста Анатолия Шария.