Зрада: в Британии Кличко назвали «русским гигантом» (ФОТО)

Журналисты британского издания DailyStar не увидели разницы между Россией и Украиной.

Публикуя материал о невесте Владимира Кличко, американской актрисе Хайден Панеттьери, журналисты назвали украинского спортсмена «русским гигантом бокса».

Стоит отметить, что в тексте статьи указывается, что Кличко все же украинец, однако подзаголовок продолжает называть его «русским».

Статья в DailyStar вышла в преддверии поединка Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне завтра, 29 апреля. Бой пройдет на знаменитом стадионе «Уэмбли».

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