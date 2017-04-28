Россия 

Зрада: в Британии Кличко назвали «русским гигантом» (ФОТО)

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Зрада: в Британии Кличко назвали «русским гигантом» (ФОТО) | Русская весна

Журналисты британского издания DailyStar не увидели разницы между Россией и Украиной.

Публикуя материал о невесте Владимира Кличко, американской актрисе  Хайден Панеттьери, журналисты назвали украинского спортсмена «русским гигантом бокса».

Стоит отметить, что в тексте статьи указывается, что Кличко все же украинец, однако подзаголовок продолжает называть его «русским».

Статья в DailyStar вышла в преддверии поединка Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа, который состоится в Лондоне завтра, 29 апреля. Бой пройдет на знаменитом стадионе «Уэмбли».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493372102

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