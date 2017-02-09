Россия 

Зрада: в Австрии украинский самолет «Руслан» назвали русским

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Зрада: в Австрии украинский самолет «Руслан» назвали русским | Русская весна

Журналисты австрийского телеканала ORF в одном из сюжетов назвали украинский самолет Ан-124 «Руслан» русским.

Представители ORF уже извинились перед послом Украины в Австрии Александром Щербой.

«Уважаемый господин посол Александр Щерба. Мы извиняемся за эту ошибку. Мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины», — сказали в ORF.

Ранее Щерба опубликовал публичное заявление на своей странице в соцсети с требованием исправить свою ошибку в сюжете телеканала.

«В сюжете журналисты назвали „Руслан” „российским грузовым самолетом”. Украина — не Россия и никогда не будет ею. Такие мелочи кому-то могут показаться несущественным, но в некоторых случаях они очень важны», — написал Щерба.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486668408

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