Зрада: в Австрии украинский самолет «Руслан» назвали русским

Журналисты австрийского телеканала ORF в одном из сюжетов назвали украинский самолет Ан-124 «Руслан» русским.

Представители ORF уже извинились перед послом Украины в Австрии Александром Щербой.

«Уважаемый господин посол Александр Щерба. Мы извиняемся за эту ошибку. Мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины», — сказали в ORF.

Ранее Щерба опубликовал публичное заявление на своей странице в соцсети с требованием исправить свою ошибку в сюжете телеканала.

«В сюжете журналисты назвали „Руслан” „российским грузовым самолетом”. Украина — не Россия и никогда не будет ею. Такие мелочи кому-то могут показаться несущественным, но в некоторых случаях они очень важны», — написал Щерба.

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