Зрада: Украину не пригласили на саммит «Трех морей»

В этом году Украину не пригласили за саммит «Трех морей», который состоялся в Польше. При этом, к вящему неудовольствию Киева, мероприятие в Варшаве посетил президент США Дональд Трамп.

О дипломатической «зраде» рассказал в эфире одного из украинских телеканалов чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак, оговорившись, что до этого Украину два года на мероприятие звали, однако она «туда не ездила».

«На первое заседание этой организации, которое состоялось в Хорватии, нас пригласили, и Украина, к сожалению, не поехала. Нам нужно было поехать и активно участвовать. (Второе) заседание было в прошлом году, и мы не поехали.

А в этом году уже понимая, что Украина будет иметь какие-то претензии и желание принять участие, они объявили, что (саммит) только для членов ЕС. Таким образом они возвели эту организацию не до геополитической, большой платформы стран, которые могут противостоять России, а до уровня инфраструктурных проектов внутри ЕС.

Конечно, я думаю, что это просчет польской стороны, (что) они не пригласили. Они могли пригласить в качестве гостя нашего президента», — сокрушается Щербак.

При этом украинский посол не пояснил ни то, почему Киев проигнорировал первые два мероприятия саммита «Трех морей», ни, главное, каким образом присутствие Порошенко помогло бы собравшимся «противостоять России».

Читайте также: Посчитаем до двадцати: почему Украину в Гамбурге обсудят без Порошенко (ФОТО)