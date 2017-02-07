Зрада: украинских «патриотов» избила полиция, блокада Донбасса под угрозой

Украинских «патриотов» избила полиция. Они применили дубинки и слезоточивый газ против участников блокады Донбасса.

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Громов.

«Это произошло на трассе между Артемовском и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», — написал он на своей странице в соцсети.

Один из участников блокады, экс-боевик карательного батальона «Донбасс» Евгений Шевченко сообщил, что они приехали блокировать автобусы с так называемыми титушками.

«Только что в Артемовске ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с „титушками“ Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа», — отметил он. «Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе. Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови. Пока не захлебнетесь», — пригрозил боевик украинскому президенту.

Метки по теме: Блокада Донбасса; зрада на Украине; Украина; фашисты на Украине

По материалам: http://news-front.info/2017/02/07/zrada-ukrainskix-patriotov-izbila-policiya-blokada-donbassa-pod-ugrozoj/