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Зрада: Украинский губернатор подражает Рамзану Кадырову (ВИДЕО)

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Зрада: Украинский губернатор подражает Рамзану Кадырову (ВИДЕО) | Русская весна

Украинский ведущий и видеоблогер Роман Винтонив, более известный под своим творческим псевдонимом Майкл Щур, сравнил главу Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко и главу Чечни Рамзана Кадырова.

«Сенсация! Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко — потерянный в детстве брат Рамзана Кадырова! Болливуд уже работает над сценарием!» — говорится в описании опубликованного им видеоролика.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510594370

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