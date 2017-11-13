Зрада: Украинский губернатор подражает Рамзану Кадырову (ВИДЕО)
Украинский ведущий и видеоблогер Роман Винтонив, более известный под своим творческим псевдонимом Майкл Щур, сравнил главу Николаевской областной госадминистрации Алексея Савченко и главу Чечни Рамзана Кадырова.
«Сенсация! Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко — потерянный в детстве брат Рамзана Кадырова! Болливуд уже работает над сценарием!» — говорится в описании опубликованного им видеоролика.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1510594370