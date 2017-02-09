Зрада: Украина закупает у России двигатели для БТР (ВИДЕО)

Очередную зраду обнаружили в деятельности украинской «оборонки» местные СМИ. Обнародованы результаты журналистского расследования, в ходе которого выяснилось, что Киев покупает российские двигатели и гусеницы для бронетранспортеров.

Мало того, что украинская армия, как оказалось, оснащается российскими комлектующими, так еще и закупаются они по схемам, позволяющим по-крупному наживаться на поставках «военного имущества».

Как удалось обнаружить украинскому журналисту, объединившемуся для расследования со своими молдавскими коллегами, «Укроборонпром» закупал российские двигатели через посредников в Молдавии.

«Молдавская компания купила на заводе «КАМАЗ» 20 двигателей, эта компания ввезла эти двигатели в Молдову на двух грузовиках. Компания, которая ввозила эти двигатели — это молдавско-украинская фирма», — говорят авторы расследования.

Они сообщают, что схема была достаточно простой. Спустя пару дней двигатели были проданы компании «Автопрезент», потом «другая молдавская компания перепродала (их) третьей, немецкой компании, и немецкая уже ввезла эти двигатели в Украину».

«Это схема, в которой принимают участие четыре экономических агента…» — констатировали молдавские журналисты.

Молдавские фирмы, выступившие посредниками при продажах, обеспечили «Укринмашу» (дочернему предприятию «Укроборонпрома») закупку у России двух десятков двигателей для БТР-80. Причем, Украинским оборонным концерном они закупались по изрядно завышенным ценам. Он купил двигатели по $15 тыс, при этом молдавские посредники были готовы реализовать их за $10 тыс. (вместе с ПДВ) за единицу.

Журналисты выяснили, кто может стоять за такими «выгодными» для «Укроборонпрома» сделками. Как информируют авторы разоблачения, основатели молдавской фирмы APROTEHPRO связаны с братьями Бабенко, которые в свою очередь представляют окружение бывшего народного депутата из партии «Батькивщина» Александра Дубового. Кроме того, на деятельность «Укроборонпрома» имеет влияние нардеп Сергей Пашинский, который в Верховной Раде руководит комитетом по вопросам нацбезопасности и обороны.

Напомним, что с 2014 года на Украине действует запрет Порошенко на сотрудничество с Россией в военной сфере.

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