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Зрада: Украина опубликовала проморолик к «Евровидению» с видами Крыма (ВИДЕО)

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Зрада: Украина опубликовала проморолик к «Евровидению» с видами Крыма (ВИДЕО) | Русская весна

На Украине произошла очередная «зрада». В  опубликованном проморолике к «Евровидению» обнаружены кадры с достопримечательностями Крыма.

В видео под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» можно увидеть знаменитое Ласточкино гнездо.

Кроме видов Крыма, в ролике показаны Киев, Львов и Карпаты. В качестве саундтрека использована мелодия песни колумбийской певицы Шакиры.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493374931

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