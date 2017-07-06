Украина 

Зрада: США не намерены поставлять летальное оружие на Украину

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Зрада: США не намерены поставлять летальное оружие на Украину | Русская весна

Соединенные Штаты пока не намерены поставлять на Украину летальное оружие, сообщил высокопоставленный чиновник госдепартамента журналистам.

«По поводу Украины: мы как не поставляем оружие на Украину, так и пока не приняли решение делать это», — сказал он.

Ранее в июне в Киеве заявили, что рассчитывают в течение 2–3 месяцев подписать с США соглашение о поставках оружия. Как впоследствии уточнил президент Украины Петр Порошенко, речь о летальном оружии пока не идет, Киев ожидает поставок оборонительного вооружения.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499285409

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