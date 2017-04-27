Зрада: Против Геращенко открыли уголовное дело о госизмене (ДОКУМЕНТ)

Так называемая «прокуратура Крыма», находящаяся в Киеве, возбудила уголовное дело против скандального нардепа Антона Геращенко по факту возможного совершения им государственной измены.

Об этом сообщил украинский журналист Владимир Бойко, по обращению которого и было открыто уголовное производство.

Дело возбуждено в связи с предложением Геращенко передать в аренду России Севастополь, опубликованным в 2015 году на его странице в Facebook.

«Путину для „сохранения лица”, после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30–40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой, договариваются», — написал нардеп.

«Надеюсь, Антон Юрьевич, как порядочный человек, внесет себя в список государственных преступников на сайте „Миротворец”», — отметил Бойко, комментируя ситуацию.

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