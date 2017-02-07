Зрада: Полиция избила участников блокады Донбасса (ВИДЕО)

Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады Донбасса.

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Громов.

«Это произошло на трассе между Бахмутом (до декоммунизации Артемовском — ред.) и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», — написал он на своей странице в соцсети.

Один из участников блокады, экс-боевик карательного батальона «Донбасс» Евгений Шевченко сообщил, что они приехали блокировать автобусы с так называемыми титушками.

«Только что в Бахмуте ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с „титушками“ Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа», — отметил он.

«Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе. Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови. Пока не захлебнетесь», — пригрозил боевик украинскому президенту.

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