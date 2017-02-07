Зрада: Полиция избила участников блокады Донбасса (ВИДЕО)
Полиция применила дубинки и слезоточивый газ против участников блокады Донбасса.
Об этом сообщил украинский журналист Игорь Громов.
«Это произошло на трассе между Бахмутом (до декоммунизации Артемовском — ред.) и Константиновкой — ветераны добровольческих батальонов выехали навстречу титушкам, которые в сопровождении полиции колонной в составе пяти автобусов двигались на Бахмут», — написал он на своей странице в соцсети.
Один из участников блокады, экс-боевик карательного батальона «Донбасс» Евгений Шевченко сообщил, что они приехали блокировать автобусы с так называемыми титушками.
«Только что в Бахмуте ветераны и активисты пытались заблокировать автобусы с „титушками“ Ахметова, однако стая полицейских шакалов, которая обеспечивала сопровождение, по личному приказу Аброськина набросилась на патриотов с применением дубинок и слезоточивого газа», — отметил он.
«Пролилась кровь героев, но ветераны держат оборону прямо на трассе. Вы этого хотели, господин Президент? Хотели крови в обмен на торговлю с оккупантами? Ну вы получите крови. Пока не захлебнетесь», — пригрозил боевик украинскому президенту.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1486399188