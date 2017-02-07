Зрада: Офицер ДНР получил землю как участник «АТО» в Черкасской области (ДОКУМЕНТЫ)

Украина шокирована новой «зрадой»: в Черкасской области боец Армии ДНР, занимавший высокую должность в Совете обороны Республики, получил 2 гектара земли как участник «АТО».

По данным местных СМИ, счастливым обладателем земельного участка в селе Матусов Шполянского района стал бывший военнослужащий ВСУ Сергей Добренко.

По словам односельчан, «сепаратист» родился в их селе, а позже переехал в Донецк. Он был офицером ВСУ, но когда началась война на Донбассе — перешел на сторону Народного ополчения ДНР. Родственники защитника Донецкой Народной Республики подали документы на получение земли, и сельсовет выделил ему 2 гектара земли, как участнику боевых действий на Донбассе.

Также возмущенные украинские журналисты публикуют документ о назначении Добренко руководителем аппарата Совета обороны ДНР.

Местные власти отказались подробно комментировать СМИ сложившуюся ситуацию. Сельский голова заявил, что землю выделял его предшественник.

Читайте также: Зрада: Полиция избила участников блокады Донбасса (ВИДЕО)