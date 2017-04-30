Зрада навеки? Порошенко готов изменить конституцию

Чисто парламентская республика: говорят, именно это готовит Порошенко для Украины.

Потому как партия, которая победит на будущих выборах, президенту очень хорошо известна. И тот, что кто будет во главе партии стоять, тоже известен ему не понаслышке.

Как стало известно СМИ, президент Украины Петр Порошенко намерен изменить конституцию страны.

Реформа, по идее Порошенко, позволит ему сохранить власть даже в случае, если он проиграет следующие президентские выборы.

А такое вполне вероятно. Поэтому реформа основного закона и направлена на то, чтобы ослабить следующего президента.

Судя по всему, Порошенко решил применить на Украине старый и испытанный политический «вираж» всех компрадорских режимов.

Когда местный олигархат понимает, что его кандидат в президенты вряд ли будет избран народом, он идет на хитрость — «оккупирует» парламент.

Если в целом нужного президента выбрать сложно, то на местах олигархическо-административный ресурс гарантированно позволяет получить нужного «народного» депутата. И все эти депутаты будут входить в одну партию. Есть такая партия…

Это типично латиноамериканский проект, но, впрочем, он применяется и в других местах и весях. Можно попробовать его и на Украине. Только вместо самбы — гопак в ритме «хто не скаче, той москаль».

Следующий шаг — реформа конституции, которая существенно сокращает полномочия президента в пользу парламента.

Премьер-министр становится главной фигурой, а президенту останется ритуал и протокольные мероприятия. Говорят, именно это и готовит Порошенко для Украины. И партия, которая победит на будущих выборах, ему тоже очень хорошо известна.

И тот, кто будет во главе нее стоять, известен Порошенке не понаслышке. И «голосовать» за нее будет не только олигархическо-административный ресурс, но и силовой.

На днях заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что армия Украины готова ввести военное положение по первому требованию властей.

А это «требование властей» может касаться ведь не только Донбасса, но, скажем, и выборов в Раду. Да еще кинут лозунг типа «революция в опасности!».

В рамках реформы планируется сократить Раду с 450 депутатов до 300 и сформировать две палаты. В верхней палате — сенате — будет 60 человек, в нижней — 240. Кстати, в 2000 году на референдуме украинцы уже голосовали за нечто подобное.

И, по мнению экспертов, они и сейчас поддержат сокращение количества народных избранников. И для Порошенко это тоже выгодно: 300 человек контролировать легче, чем 450.

Также Рада получит право формирования силовых структур — Минобороны и Генпрокуратуры. Вполне вероятно, что реформа конституции даст областям страны право на самоуправление. Судебная система будет изменена по американскому образцу. Отменят существующие кодексы, законы будут прямого действия.

Как ожидается, заявить о реформе основного закона Порошенко может уже совсем скоро — в своем традиционном обращении. Чуть ли не на День конституции, 28 июня.

По прогнозам политологов, уже следующая Рада будет иметь новые полномочия. Согласно конституции Украины, той еще, старой, без поправок от Порошенки, парламентские выборы должны состояться в 2018 году.

Боюсь показаться занудливым резонером, но все же спрошу: а когда, наконец, жить-то будем? Без реформ, без революций. Просто нормально жить. Может, Порошенко любит заниматься политическими бизнес-прожектами и готов этому посвятить всю жизнь. Но вот согласны ли простые граждане страны потратить свою жизнь на участие в экспериментах Порошенки и ему подобных?

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Автор Владимир Филиппов, радио Sputnik