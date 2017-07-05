Украина 

Зрада: МВФ отложил выделение транша Украине, — Bloomberg

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Зрада: МВФ отложил выделение транша Украине, — Bloomberg | Русская весна

Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg.

Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул. Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема — с законопроектом о земельной реформе.

«Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет», — выразил надежду Гройсман.

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1499192450

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