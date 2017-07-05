Зрада: МВФ отложил выделение транша Украине, — Bloomberg
Международный валютный фонд отложил выделение Украине очередного транша до конца 2017 года, пишет Bloomberg.
Такая существенная задержка в сроках связана с тем, что Верховная Рада не успеет принять необходимые реформы до летних каникул. Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема — с законопроектом о земельной реформе.
«Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет», — выразил надежду Гройсман.
Читайте также: «АТО» могут скоро отменить, — Парубий
По материалам: http://rusvesna.su/news/1499192450