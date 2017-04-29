Зрада: Госсекретарь США на заседании Совбеза ООН забыл про постпреда Украины

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступающий в пятницу председателем на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове, пропустил очередь постоянного представителя Украины Владимира Ельченко, передав слово главе МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

Члены американской делегации подсказали Тиллерсону, что он поспешил, после чего госсекретарь исправил свою ошибку:

«Простите, извините меня, я предоставляю слово представителю Украины», — сказал он, передает ТАСС.

Выступая, Ельченко повторил позиции США и других стран Запада, поддерживая идею развертывания на Корейском полуострове американской системы ПРО THAAD.

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