Зрада: Германия поддержала скандальное заявление посла на Украине

Позиция посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, заявившего о возможности проведения выборов в Донбассе без установления Украиной контроля над территорией Республик, не противоречит позиции немецкого правительства.

Об этом заявил представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Шефер.

«Ни в коем случае это не противоречит нашей позиции: наши усилия направлены на то, чтобы вернуть Украине суверенитет над всей ее территорией… На это направлены и Минские договоренности», — сказал он, добавив, что выборы могут пройти, когда обе стороны конфликта достигнут «понимания по их модальности», как это и прописано в Минских соглашениях.

Также, немецкий дипломат подчеркнул, что не может утверждать, что в Донбассе находятся российские войска.

Читайте также: Зрада: Выборы в Донбассе могут пройти в присутствии российских войск, — посол Германии