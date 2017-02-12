Зрада: Европейский телеканал рассказал правду о войне в Донбассе

Украинские «активисты» обвинили популярный в ЕС телеканал Euronews в антиукраинской позиции после репортажа о похоронах Гиви.

Украинский блогер Денис Короленко отметил, что речь идет о немецкой редакции канала.

«Показывают жалобные очереди, прощание у гроба. И говорят — внимание! — Что вот на Востоке Украины, в преимущественно русскоязычном регионе, повстанцы выступают против „преимущественно украиноязычной“ остальной части страны», — возмутился он.

Еще большее негодование блогера вызвало то, что диктор сказал, что «фашисты — это националисты в Украине».

Сообщение вызвало шквал возмущения в украинском сегменте соцсетей.

Главный редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко призвал повлиять на политику телеканала путем обращения к акционерам.

«Даже не знаю, какое посольство тут должно реагировать. Во Франции — вроде не в тему. В Германии — тоже не совсем. Может через акционеров зайти?», — размышляет он на своей странице в соцсети.

«И после этого еще стоит вопрос о финансировании частной конторы Евроньюс?»

«Пусть на себя посмотрят. 99% их предков 75 лет назад дружно зиговали настоящему нацисту», — пишут другие национально озабоченные украинцы.

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