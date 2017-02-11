Зрада: Блокадой Донбасса мы увеличим вооруженные силы ДНР и ЛНР на 600 тыс. бойцов, — украинский министр (ВИДЕО)

Веерные отключения электричества на Украине и шахтерский бунт — такие последствия блокады Донбасса предрек Украине министр энергетики Игорь Насалик.

Глава украинского энергетического ведомства обрисовал весьма нерадостные перспективы, в которые может вылиться блокада торговых путей с ЛНР и ДНР.

Он отметил, что блокада железнодорожного сообщения с Народными Республиками повлечет «серьезные последствия» для Украины: не получая зарплаты, работники угледобывающей отрасли могут пойти в ополчение.

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«На неконтролируемой территории осталось 660 тыс. шахтеров. Оплата за их труд ведется по той же цене… Эта цена 1730 грн, цена „Роттердам плюс“ — вдвое больше. Оплата идет через карточки Сбербанка, где оплачивается зарплата шахтерам», — рассказал министр.

По его словам, «полная блокада приведет к тому, что шахтеры не получат зарплату».

«Если эти люди, лишенные права на существование, 600 тысяч, возьмут оружие и пополнят ряды незаконных военных формирований – это кровь, которая будет в нашем государстве», — предостерег Насалик.

Он считает при этом, что проводить блокаду надо на законных основаниях — с помощью СБУ, армии и других силовых структур, а не так называемых «добровольцев», как это происходит сейчас.

«Махновщины не должно быть», — заметил министр, подчеркнув, что, в случае решения парламента проводить официально полную блокаду Республик, вся ответственность за последствия ляжет на Верховную раду и депутатов.

Кроме того, среди весьма вероятных последствий блокады — веерные отключения электроэнергии на Украине.

«Я не могу сказать, что на сегодняшний день объединенная энергосистема независима от поставки антрацита в наше государство. К сожалению, так сложилось исторически», — объяснил глава энергетического ведомства.

Он добавил, что хотя правительство и приняло некоторые меры по возмещению 3,5 млн тонн угля-антрацита в объединенной энергосистеме, но этого мало и «блокирование переходов бесспорно вызовет веерные отключения».

По словам Насалика, ситуация сейчас «стрессовая», а продолжится она повышением в два раза цены на уголь. «Руководствовались ли мы по поставке угля из неконтролируемой территории? Нормативно-правовые акты регламентировали перемещение товаров. У Украины нет никаких корреспондентских счетов между неконтролируемой зоной», — предупредил парламентариев министр.

Напомним, торговая блокада неподконтрольных Украине территорий Донбасса началась с конца января, когда боевики из числа так называемых «ветеранов АТО» перекрыли железную дорогу Луганск — Попасная, а после — узловую станцию «Светланово» на Луганщине.

В феврале был перекрыт и переезд около донецкого Бахмута (Артемовска), связывавший оккупированные территории с Горловкой.

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