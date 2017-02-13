Зрада: Бездомные собаки в Польше живут лучше, чем пенсионеры на Украине (ВИДЕО)

На Украине восхищены жизнью собак в западных странах и явно немного завидуют им. Один из телеканалов даже посвятил судьбе иностранных собак большой обзорный материал.

Авторы сюжета с восторгом рассказывают о том, что на Западе в собачьих приютах животных не мучают и не морят голодом, как на Украине, а «перевоспитывают» и устраивают в хорошие руки.

Увидев условия содержания братьев наших меньших на Западе, украинским журналистам пришлось признать: собакам там живется лучше, чем пенсионерам на Украине.

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«Соседняя Польша, приют для собак и кошек в Варшаве. На содержание тут выделяется 20 злотых в день. Примерно 135 украинских гривен, почти 4200 грн в месяц. Это как две украинских пенсии!» — отмечают авторы репортажа.

В собачьем приюте в Италии его питомцы получают еду на 2 евро в день. Это 60 евро в месяц. Для сравнения: прожиточный минимум для утративших трудоспособность украинцев сегодня составляет около 50 долларов. Кроме того, итальянские собаки могут похвастаться собственной больницей в приюте.

А в американском городе Арлингтон приютской кошке недавно сделали операцию за 1500 долларов. Оплатить себе такую операцию украинский пенсионер не сможет, даже если будет откладывать пенсию 20 лет.

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