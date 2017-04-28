Со дня разрушительного Спитакского землетрясения прошло практически 30 лет, однако понятие «зона бедствия» в Армении никуда не делось. Тысячи семей до сих пор живут в нечеловеческих условиях — в ветхих и обветшалых домиках, в вагонах без каких-либо пригодных для нормального существования условий или в полуразрушенных строениях без коммуникаций.

В 2008—2016 гг. правительством Армении в рамках государственной программы по жилищному обеспечению в трех пострадавших от землетрясения областях 5381 семей были определены в очередь на получение квартир, и за 8 лет 4728 семей их получили. На это государством было потрачено около $ 133 миллионов. То есть, согласно оставшейся очереди, еще 653 семей ждут своего часа, однако на последнем заседании правительства было принято решение в течении 2017 года обеспечить квартирами лишь 100 из них. На самом деле, семей, оставшихся без крова в результате сильнейшего землетрясения, в разы больше, просто система не всем им разрешила встать в очередь на получение квартиры от государства.

В беседе с EADaily Ваан Тумасян, председатель благотворительной общественной организации «Ширак кентрон», занимающейся проблемой бездомных во втором по величине городе Армении, заявил, что на сегодняшний день в одном лишь Гюмри насчитывается около 2200 бездомных семей, из них более половины лишились крова в декабре 1988 года. Подобная разница с официальными данными объясняется просто — не все семьи смогли попасть в государственную программу по жилищному обеспечению, так как критерии отбора были жесткими. Например, если семья во время спитакского землетрясения потеряла собственный дом, а не квартиру в многоквартирном доме, или если не оформила все необходимые документы. В итоге оказалось, что государство поставило в очередь не всех, и с течением времени число бездомных семей не уменьшилось, даже несмотря на благотворительные акции и пожертвования.

«Конечно, хорошо, что около 100 семей получат квартиры от государства, но мы же понимаем, что этого недостаточно. Как и недостаточно той помощи, которую предлагают благотворительные организации или частные лица. Более того, в большинстве своем это всего лишь PR-акции, без практических результатов. Я могу судить лишь по той помощи, которую получают семьи посредством нашей организации, но этого тоже недостаточно, так как нужен серьезный, государственный подход», — сказал он. По словам Тумасяна, в начале апреля 16 семей в Гюмри получили новые квартиры от благотворительного фонда «Царукян», до конца недели они оформят еще две квартиры, приобретенные на средства мецената из Германии.

Также армянские СМИ сообщили о том, что на свой день рождения дочь российского миллиардера, основателя «Ташир груп» Самвела Карапетяна — Татевик Карапетян подарила 8 семьям из Гюмри квартиры. Но, повторяет Тумасян, нужен серьезный подход. «Пока в этой сфере есть коррупция, пока нет четкого плана по разрушению этих ветхих домиков и сносу вагонов, ничего не изменится. И дело не в том, что за 30 лет у государства не было средств разрубить этот гордиев узел. Проблема более глубинна, и пока я ее разрешения, к сожалению, не вижу», — подчеркнул он.

В декабре прошлого года, в преддверие 28-й годовщины спитакской трагедии министр финансов Армении Вардан Арамян заявил, что правительство предусмотрело дополнительную сумму — около 700 млн. драмов (1.5 млн долларов) для решения жилищной проблемы оставшихся без крова жителей зоны бедствия. На пресс-конференции 6 декабря он, в частности, заявил, что «для решения вопросов временного жилья в зоне бедствия в Гюмри дополнительно предусмотрели 700 млн. драмов, чтобы суметь в 2017 году раз и навсегда решить вопрос обеспечения жильем людей, которые остались без крова».

По словам министра, этой суммы будет достаточно, чтобы с помощью свидетельств о приобретении квартир решить проблему жилья в зоне бедствия. Четыре месяца спустя, сегодня, на заседании правительства премьер-министр Армении заявляет о том, что в этом году будет выделено 560 млн драмов и будет решен квартирный вопрос для 100 семей, хотя, напомним, на данный момент 653 семей ждут своего часа. Возникает вполне резонный вопрос — министр финансов сам был не в курсе дела, и его декабрьское заявление носило чисто PR-характер?

К месту также напомнить, что в октябре прошлого года новый премьер-министр Карен Карапетян, отвечая на вопрос депутата из Гюмри, заявил, что государственную программу по жилищному обеспечению семей, чьи дома были разрушены во время Спитакского землетрясения, планируется завершить в 2017 году. Однако, как видим, полгода спустя ситуация никак не сдвинулась с мертвой точки, и жители Гюмри пока только слышат голословные обещания.

Лия Хождоян