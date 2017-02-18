ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА В СМЯТКУ

– Владимир Павлович, вы – непримиримый критик приватизации по Чубайсу. Однако начатое в лихие 90-е продолжается и поныне. В ближайших планах правительства Медведева – распродажа акций самых ценных государственных активов: банка ВТБ, компаний «Совкомфлот», РЖД, предприятий, связанных с оборонной промышленностью. Ожесточенные споры вызвала продажа 19,5% акций «Роснефти». Есть даже «пострадавшие» – олигарх Евтушенков, владелец холдинга «Системы», он отсидел несколько месяцев под домашним арестом, и министр Улюкаев, попавшийся на взятке. Его тоже упекли под домашний арест, где он и мотает срок.– Остановлюсь на «Роснефти», так это наше всё. Очень смущает то, что 19,5% акций компании проданы нашему стратегическому противнику – Катару. Мы же воюем с Катаром, он вооружает исламистов, которых мы выбивали из Алеппо и которых еще предстоит выбить из Сирии. Для чего было нашему противнику продавать почти 20% нашей стратегической нефтяной компании? Это равносильно тому, если бы во время войны Советский Союз продал Маннергейму или Гудериану танковый завод в Челябинске.Катар участвовал и, думаю, будет участвовать во всех революциях в Африке, приложил руку к уничтожению Ливии, Каддафи, к войне в Йемене. И вдруг ему достаются акции нашей крупнейшей нефтяной компании. Неясно…– Все делается под предлогом спасения нашего тощего бюджета…– Нам так говорят. Но что получил бюджет? Акции проданы за 10,2 млрд евро, а стоили они 10,6 млрд евро, почти на 200 млн евро дороже. Бюджет недополучил эту сумму. Теперь мы вынуждены отдавать 40 млн тонн нефти в год покупателю акций, недоброжелателю России.Думаю, когда Сечин уйдет в отставку или куда-то в другое место, можно будет выяснить детали сделки, которая проведена путано и малопрозрачно.Такая приватизация нефтяных активов свидетельствует о полном крахе экспортной модели экономики. Продажа части «Роснефти» – попытка поддержать систему, которая не развивается, как говорят, прогнила. Поддержать систему на плаву хоть какое-то время, а там что-нибудь да произойдет. Как у Ходжи Насреддина. Главная концепция нынешней власти – показать народу, что «всё хорошо, прекрасная маркиза».Не ради развития, а во имя сохранения никчемной социально-экономической модели идет плавная распродажа и других государственных активов. Что абсолютно недопустимо.Единственный плюс – взятие под домашний арест Улюкаева. Он прогнозировал, что до 2030 года роста экономики в РФ не будет. Он давал прогнозы уничтожения России. На Западе его признавали лучшим министром.– Кудрин признавался лучшим министром финансов…– Сейчас и Набиуллина признана лучшим банкиром. Мой совет всем «лучшим»: чемодан – вокзал – Лондон. Как только Запад признает кого-то «лучшим», его мгновенно надо увольнять из органов власти. Он – худший для России.– Но «лучшие» продолжают руководить.– К сожалению. Набиуллина игнорирует все разумные программы, которые предлагает советник президента С. Глазьев, другие авторитетные экономисты.– Что они предлагают?– Предлагают выйти из вашингтонского консенсуса, оторваться от доллара, дать льготные кредиты промышленности, использовать опыт правительства Примакова–Маслюкова, которое вытащило экономику после дефолта 1998 года. Меры роста расписаны Глазьевым по пунктам, доведены до президента письменно и устно. В программах оппозиции есть дельные предложения, в частности в программе КПРФ «Десять шагов к достойной жизни». Надо совместно находить выход из тупика, тогда получим нужный результат.– Но ничего разумного не делается.– «Лучшие» министры бездействуют. Приватизация стратегических долей экономики перечеркивает надежды на развитие страны.– В чем выход?– Пора задуматься не о приватизации, а о национализации, о государственном контроле в ряде отраслей. В стране десятки тысяч людей отравляются суррогатным алкоголем. Надо национализировать эту отрасль, что принесет в бюджет страны живые мгновенные деньги.Почему не вводится прогрессивный налог на богатых? Во всем мире они платят налоги до 40–50% от доходов. А у нас что нищий учитель платит 13% от своей мизерной зарплаты, что Абрамович с Дерипаской – от миллионов долларов. Прогрессивный налог дал бы экономике необходимые деньги, и не нужно было бы распродавать госсобственность.А наше руководство распродает акции «Роснефти» всего за 10 млрд, евро почти за 20%. Причем лет 6 назад РФ выкупила примерно такую же долю нашей компании у «Бритиш Петролеум», но за 30 млрд евро. Сейчас продаем за 10 млрд евро.– Безумно и бесхозяйственно…– Даже либеральные экономисты разводят руками. Все понимают, что продаются последние ценности. Так бывает в обнищавшей семье из-за мужа-алкоголика, когда на продажу идет последнее – обручальное кольцо жены. У нас этим обручальным кольцом являются нефтяные активы. Мы всё проедаем, вместо того чтобы развиваться.Я против такой приватизации, против приватизации ОПК. Очень надеюсь, что у власти хватит ума не приватизировать важнейшие госактивы дальше и будет принята разумная программа либо Глазьева, либо программа КПРФ, либо наших экономистов.– Наступивший год объявлен Годом экологии. И тут замаячило Парижское соглашение, пугающее людей жуткими последствиями потепления климата, наступающего якобы из-за промышленных выбросов парниковых газов. Вы – геолог, посвящены в тайны климатических перемен. Что скажете об этом соглашении?– Что это очередная международная авантюра, требующая солидного финансирования, но не имеющая никакого обоснования. Соглашение является продолжением прежних такого же рода документов – Монреальского и Киотского протоколов, придуманных псевдоэкологами.Монреальский протокол призывал бороться с озоноразрушающими веществами (ОРВ), требуя от государств ограничить производство и распространение фреона. А началось все с запрета полетов самолетов. Сегодня об этом мало кто помнит. Американская печать обрушила вал критики на самолеты неамериканского производства. Якобы летающие в небе «чужаки» сжигают много озона, ухудшают климат на земле, пробивают озоновые дыры. Нужно, чтобы летали только американские самолеты.Это была вторая половина 80-х годов прошлого века, времена горбачевщины, когда мнение Запада считалось почти законом. Горбачевское руководство тупо согласилось. Впоследствии у нас была практически уничтожена авиация. До сих пор мы почти не строим свои самолеты. А «борцы» за сохранение озонового слоя разрешили строить самолеты, США – боинги и Европейскому сообществу – эйрбасы. А их конкурентов фактически устранили.Свою выгоду извлек из Монреальского протокола Дюпон, американский холодильный магнат. Он растиражировал выводы двух средней руки ученых, которым показалось, что холодильники выпускают в воздух много фреона, разрушающего озоновый слой, и поэтому с такими выбросами надо прекращать. Ученым дали Нобеля. А Дюпон тут же объявил о создании своего, «качественного», фреона – холодильного газа СВ34А и получил преимущество в производстве холодильников, холодильных и морозильных установок.Что получилось? Наша страна, подписавшая Монреальский протокол, уничтожила свою холодильную промышленность, с конца 80-х у нас одномоментно исчезли наши холодильники, десятилетиями работавшие безотказно. Мы потеряли холодильное производство не только бытового, но и военного назначения. Потеряли 50 тыс. рабочих мест и теряем прибыль порядка 40–50 млрд долларов в год. А Дюпон на монреальской авантюре сказочно обогатился. Избавившись от конкурентов, он только в Америке заработал около 200 млрд долларов.Позже выяснится, что дюпоновский газ значительно более опасен, чем прежний фреон, он может взрываться, а работающие на СВ34А холодильники на 10–15% больше потребляют электроэнергии. Но это уже не имеет никакого значения для Дюпона.В аналитическом докладе Института естественных монополий наши ученые пишут: «Дюпон стал не только монопольным поставщиком… но и обеспечил сбыт более дорогой и маржинальной продукции, гарантировал спрос на нее на долгие годы за счет замены «неэкологичных» холодильников и кондиционеров во всем мире. Монреальский протокол с изначально спорным обоснованием … привел к переделу рынка в отдельно взятой отрасли в интересах конкретных бенефициаров. Монреальский протокол продолжает действовать. Но оценка последствий его реализации для российской экономики официально не проводилась. Наша страна уже более 20 лет практически полностью зависит от импортных поставок «озонобезопасных» фреонов, а совокупные потери экономики от этой зависимости исчисляются миллиардами долларов».– А как же с влиянием на климат, на появление озоновых дыр?– Человек и фреон абсолютно никакого влияния не оказывают ни на климат, ни на озон. Вулканы, например, за одно извержение выбрасывают фреона больше, чем человечество способно выбросить его за сто лет. В природе озон уничтожается, а потом образуется за счет выбросов водорода. Земля дышит водородом. Это доказано наукой, подтверждено данными спутников – наших и американских. Ученый Владимир Леонидович Сывороткин доказал, что фреон, распыленный из баллончиков с аэрозольными дезодорантами или испарившийся из морозильной камеры, не влияет на озоновые аномалии, они имеют геологическое происхождение. Тем не менее бред, запущенный хитроумными ловкачами, жаждущими извлечь прибыль, действует до сих пор. Мы так и не вышли из этого Монреальского протокола.– Потом последовал Киотский протокол, и даже был образован Фонд по защите климата от парниковых выбросов?– Он появился в 1997 году. Это была очередная авантюра, проспонсированная Альбертом Гором. Проиграв на президентских выборах Бушу-младшему, Гор стал главным борцом с потеплением климата. Он лично заставлял колеблющиеся страны подписывать этот протокол. Россия присоединилась к протоколу, возникшему на надуманной проблеме. Под нее были установлены квоты, и, по сути, началась торговля воздухом. Есть фантастический роман Александра Беляева «Продавец воздуха». В начале XX века, когда он появился, никто не верил, что такое возможно. Киотский протокол начала XXI века – первый в истории человечества документ о торговле воздухом. За ним нет ни малейшего научного обоснования.Протокол утверждал, что угарный газ СО2 является основным загрязнителем воздуха и влияет на изменение климата, вызывая потепление. Однако изучение изменений климата за последние 500 млн лет показывает, что дело не в СО2. Вначале повышается температура, т.е. наступает потепление, начинается таяние мерзлоты, и только потом увеличивается в воздухе количество СО2. Но не наоборот. Опять же, СО2 – мизерная часть парникового газа, всего 5%. Главная составляющая часть парниковых газов 70% – это вода. Так что же, будем бороться с водой? На втором месте – метан – 30%. И все это вместе взятое ни малейшего отношения к изменениям климата не имеет.– Климатом управляет природа?– Природа сама меняет климат, действуя по своим законам. В истории Земли происходили огромные выбросы СО2, например в мезозое, несколько миллионов лет назад, – 7 тыс. ППМ (грамм на тонну воздуха), и Земля уцелела. Есть многочисленные графики и за 100 лет, за тысячу лет, за 12 тыс. лет, за 6 млн лет. На них видно, что температура – сама по себе, углекислый газ – сам по себе.Но далекий от науки Киотский протокол получил жизнь и дал возможность развитым странам, которые к нему присоединились, диктовать свои «экологические» условия России, бедным странам, запрещать им развивать свою промышленность. Была запущена мощнейшая пиар-кампания, создана международная бюрократия, прозванная климатократией, которая ничего не производит, но за большие деньги диктует свои условия участникам протокола. Гор, убедивший многие страны присоединиться к нему, получил Нобелевскую премию.– Торговля воздухом принесла инициаторам большие барыши?– И еще больше разожгла непомерные аппетиты климатократов, что выразилось в появлении Парижского соглашения. Подписано оно в декабре 2015-го в Париже. Соглашение, как было заявлено, продолжает тему Киотского протокола, будет «определять характер международной климатической политики на десятилетия вперед». Задача соглашения – «борьба с потеплением климата», для чего странам придется сократить выбросы парниковых газов, другими словами, – остановить промышленность. Ученые уже назвали Парижское соглашение вершиной плутовства глобальной климатократии.– Чем грозит соглашение России?– В аналитическом докладе, подготовленном в 2016 году Институтом проблем естественных монополий России, дан всесторонний анализ последствий для нашей страны реализации этого соглашения. Если будем выполнять его положения, то потеряем часть ВВП, до 25% дохода бюджета, на 5–10% увеличим безработицу. Резко вздорожает электричество, для населения цена на электричество повысится на 45%, для коммерческих предприятий – на 49%. Нас обяжут выплачивать миллионы долларов за выбрасываемый СО2, платить миллиарды углеродного сбора за добычу нефти и газа, за потребленные внутри страны бензин, мазут, нефтепродукты, газ. И мы получим «эффект» в виде полной потери конкурентоспособности по всем направлениям.Доклад подготовлен нашими учеными по заданию правительства, но его не оглашают. Надеюсь, что 200-тысячный тираж «Советской России» позволит донести до людей, что собой представляет Парижское соглашение.У нас и так жизнь не самая лучшая. А с выплатами, к которым нас обяжет это соглашение, если будет ратифицировано нашим парламентом, мы увеличим на 10% количество нищих, потеряем независимость, и «торговцы воздухом» будут командовать нашей электроэнергетикой и даже сельским хозяйством.– В чем «вина» сельского хозяйства?– Авторы соглашения договорились до того, что нужно коров ликвидировать, так как коровьи отходы тоже выбрасывают угарный газ, сероводород, которые вызывают потепление климата. Смешно? Но в соглашении подобные обоснования излагаются на полном серьезе. Целая глава посвящена коровам, правительства призывают к сокращению поголовья крупного рогатого скота.– Бред?..– Да, и его навязывают человечеству. А правда в том, что климат на Земле зависит не от выбросов углерода, а от силы солнечных лучей, от возникновения на солнце пятен, от явлений, происходящих в космосе. Потепление климата на пару градусов никакими катаклизмами для землян не грозит. Наоборот, улучшаются условия для сельского хозяйства, для роста лесов, пшеницы, созревания арбузов, мандаринов. А «климатическое» жулье продолжает запугивать людей надуманными страхами с целью извлечения для себя доходов. Вот и всё.Пока Парижское соглашение не ратифицировано в РФ, считаю своим долгом рассказать о его сущности общественности, депутатам Госдумы, КПРФ. Ответственно заявляю – его ратификация станет последним гвоздем, вколоченным в Россию.– Полагаете, его могут скоро внести в Госдуму?– Вашингтонский «консенсус» все еще в силе, поэтому вполне возможно, что Парижское соглашение попытаются внести под какой-нибудь шумок, например перед думскими каникулами, как было с законом о «реформировании» РАН или с соглашением о присоединении к ВТО. Это ж известная практика. Очень надеюсь, что депутаты не дадут свершиться этому деянию против России. Если надо, я готов выступить в Госдуме. На правительство надежды нет, оно доказало свою недееспособность.

В.П. Полеванов 18.02.17