Знают ли украинцы, что Зорян и Шкиряк два разных человека, — опрос в Киеве (ВИДЕО А. Шария)

Вслед за нездоровым оживлением в украинских СМИ на тему ошибки российского телеканала, посчитавшего Зоряна и Шкиряка двумя разными людьми, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий решил проверить, знают ли киевляне это благозвучное имя.

Подавляющее большинство опрошенных не придавали значения союзу «и» между именем и фамилией гималайского спасателя, некоторые комментировали смерть Михаила Толстых.

Ну, а звездой выпуска стал мужчина, который заявил, что как Зорян, так и Шкиряк стоят на страже великой державы будущего — Украины. Блестящую будущность Украины он обосновал разбором слова «украинцы» на три составляющих: ура, ин и ци, связав две последних с аббревиатурой ИНЦИ.

Дальше больше: в сокращении СССР представитель великой нации увидел число зверя — три шестерки, обосновав всё таблицей Менделеева. Ну и куда же без Путина? Как оказалось, через весь двадцатый век тянется линия от Распутина до Путина.

«Мы — та великая нация, которая должна в будущем поднять род людской и воскреснуть» — после чего воскреснуть экстравагантный киевлянин не уточнил. Возможно, после завершения полного цикла реформ Гройсмана-Порошенко.