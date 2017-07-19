Знаменитости опубликовали свои фото без макияжа

Мадонна, Леди Гага, Дженнифер Лопес, Эмилия Кларк, Бейонсе и другие звёзды без гламурного мейкапа выглядят как обычные женщины. Некоторым это даже идёт.

Вне зависимости от того, появляются ли знаменитости в кино, музыкальных клипах, на красных дорожках или на обложках журналов, звёздных красавиц почти никогда не увидишь без искусного макияжа или следов фотошопа на лице. Но иногда и знаменитости хотят побыть простыми смертными — без гламурного мейкапа, в домашней одежде, расслабленными, сонными и такими обыкновенными и близкими нам людьми.

Сделали для вас подборку звёзд, которые не побоялись выложить в соцсети свои фотографии без макияжа. Здесь Леди Гага, Мадонна, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Бейонсе, Камерон Диас и многие другие.

Кто выглядит лучше без макияжа? Напишите нам в комментариях.

Леди Гага

Эмилия Кларк

Софи Тёрнер

Оливия Уайлд

Гвинет Пэлтроу

Мила Йовович

Мадонна

Лив Тайлер

Эмма Стоун

Лена Хиди

Бейонсе

Рианна

Ума Турман

Энн Хэтэуэй

Камерон Диас

Сальма Хайек

Барбра Стрейзанд

Вупи Голдберг

Гвен Стефани

Галь Гадот

Шакира

Ева Лонгория

Шэрон Стоун

Ники Минаж

Синди Кроуфорд

Серена Уильямс

Адель

Нелли Фуртадо

Кейт Хадсон

Холли Берри

Жизель Бюндхен

Дженнифер Лопес

Дженнифер Энистон

Пенелопа Крус

Джессика Честейн

Риз Уизерспун

Джессика Бил

Наоми Уотс

Зоуи Дешанель

Кейт Босуорт

Тайра Бэнкс

Джессика Альба

Кэти Холмс

Мэрайя Кэри

Кэти Перри

Эмма Уотсон

Бьорк

Кара Делевинь

Хелен Миррен

Зои Салдана

Робин Райт

Нина Добрев

Иванка Трамп

Опра Уинфри