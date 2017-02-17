Украина 

Знаки: на Майдане покорежило плитку (ФОТО)

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Знаки: на Майдане покорежило плитку (ФОТО) | Русская весна

На Майдане после холодов безобразно вздулась и потрескалась тротуарная плитка. Коммунальщики утверждают, что виной всему — морозы, влага и соль. 

В управлении Шевченковского района обещают после зимы приступить к ремонту: «До конца мая отремонтируем аварийные места на данном участке. Также планируем внести Майдан Незалежности в программу капремонта на 2017 год».

Пользователи соцсетей уже призывают власти Киева к радикальным мерам: вообще перекрыть Майдан, чтобы никто не «наскакал» там новую революцию. Кстати, очередные «сходки» в центре Киева радикалы обещают уже через три дня.

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Знаки: на Майдане покорежило плитку (ФОТО) | Русская весна

Знаки: на Майдане покорежило плитку (ФОТО) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487319823

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