«Журналистам по таблетке в задницу», — нардеп придумал, как бороться с расследованиями в СМИ (ВИДЕО)
На заседании регламентного комитета Верховной рады народный депутат от Радикальной партии Ляшко Олег Куприенко предложил купить пачку пургена (слабительного) и по таблетке засовывать «журналистам в ср**у» за то, что они занимаются расследованиями, выставляющими «народных избранников» в неприглядном свете.
На такую мысль Куприенко натолкнул материал, в котором рассказывается о низких ценах в депутатской столовой.
«Обед депутата стоит 200 гривен. Откуда берется такая информация, что полный стол еды — 19 гривен или 14 гривен? Если мы еще им будем рассказывать, что мы едим на 14 гривен…
Кстати, они (журналисты — прим. ред.) там проводят большую часть времени, пребывая в Верховной раде. Может, над этим тоже время задуматься?» — возмущалась коллега Куприенко.
«Купите упаковку пургена — и по таблетке каждому журналисту в ср*ку», — предложил свой рецепт соратник Ляшко.
Добавим, что в одной из соцсетей нардепу за его хамское высказывание уже «выдали» орден «гниды первой степени».
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Купити пурген журналістам запропонував депутат від «Радикальної партії» Олег Купрієнко pic.twitter.com/6YdqiaXuXn
— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 сентября 2017 г.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1505985065
One thought on “«Журналистам по таблетке в задницу», — нардеп придумал, как бороться с расследованиями в СМИ (ВИДЕО)”
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