Жизнь в кредит: госдолг Украины превысил 76 миллиардов долларов

Общая сумма государственного долга Украины по состоянию на 31 июля 2017 года увеличилась на 1,39 процента, достигнув отметки в 76,06 миллиарда долларов. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 триллиона гривен (76,06 миллиарда долларов) против 1,957 триллиона гривен (75,01 миллиарда долларов) месяцем ранее.

Внешний долг страны увеличился до 37,44 миллиарда долларов, прямой внутренний — до 26,60 миллиарда долларов.

В настоящее время на каждого украинца приходится около 1760 долларов госдолга, а по отношению к ВВП уровень долга достиг порядка 80 процентов.

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