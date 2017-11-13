Жизнь без Задорнова

Не скрою, в последнее время, меня не очень привлекали шутки Михаила Николаевича. Меня вообще не интересует «стимул похохотать»-к сожалению, последнее время у него было много такого.

Но вот, по телику прокрутили некоторые его выступления прошлых лет. Надо сказать, что работникам его «цеха»-цеха юмористов, как это называлось в прошлом веке. А теперь плавно перешедших в цех стендаперов,- низкопробное, в целом, сообщество. Так вот никаких других способов «получать гонорар», кроме, как смешить массы любым способом, у большинства не осталось. Среди всей этой компании остались более-менее «в рамках»-Михал Михалыч и Михал Николаич. Первый стал выступать, как элитарный стендапер-с , так сказать, «глубокими философскими мыслями», а Михал Николаич, по-прежнему , умел поднять настроение широким массам. А это трудно-быть остроумным для всех.

Задорнов умел. Но, главное, не в том, что он нас смешил. Он всякий раз давал понять аудитории, что «главная деталь любого оружия-это голова его владельца». Причем, ненавязчиво давал понять. Кому не хотелось понимать-тот просто смеялся. И это не плохо. Он приносил свет, а не черный сарказм и ненависть к самому себе, как сейчас принято-посыпать голову пеплом и стесняться своего российского происхождения. Кто то смотрел Задорнова-поглумиться над американцами-таких ооочень много, кто-то искал в его иронических изысканиях «происхождения русского языка»-какую-то науку-очень зря, нужно сказть-это он все для хохмы, а кто-то просто хотел оградить себя от погружения в стремительно деградирующую массу «за компанию»-в поисках «хлеба и зрелищ».

Это очень просто-не заметишь-и ты уже прислушиваешься к информации о личной жизни Л. или К.-и интересуешься-а чем это все кончилось, и чей это у нее ребенок. Случайно, незаметно для себя, тебя умиляет, занявшее первое место в очередном конкурсе-чадо(без особых достоинств-электроника великая вещь)-в своем возрасте уже могшее бы и петь научиться, хотя бы. А нам говорят-ЧУДО-и мы верим-ну такое милое создание! Господа! Я не синяя мымра-я не против чада! Я –за вкус и образование –чтобы чадо в возрасте «самостоятельных лет» не узнало, вдруг, что она бездарь и время упущено!. С вокалом-это так. Пример Коля Басков-я слышала его, когда он только первые разы звучал-еще по радио! Какие данные!-подумалая я. Загубили. Интересно узнать кто тот учитель, который лишил классическую вокальную сцену неординарного тенора… И то, что мог бы иметь тенор Николай Басков немоизмеримо с теми подачками, которые от получает от современного шоубизнеса. ИМХО. Я закончила музыкальную школу-не хоровой кружок, а советскую музыкалку по двум специальностям, одна из которых вокал,-за такое пение –у нас выставляли из хора-и предлагали послушать других. А тут-на «безрыбьи рак огурец»-нет! У кого денег больше-тот и чудо!

А Михаил Сергеич, приводил на свои концерты одаренную молодежь-с хорошим заделом и адекватными перспекивами-уже за это ему спасибо. Чтобы чувство хорошего в нас поддерживать. Не всякий может профессионально оценить –что качественное-а что-ширпотреб, ну так будьте добры, те, кто в состоянии-«не впаривайте нам туфту». Мне не жалко чужих наград-мне жаль тех, кто, по вашей алчности, никогда не услышит хорошую музыку и хорошее пение. Так и проживут жизнь на суррогатах… Так ведь падать уже некуда-на каком уровне у нас искусство…

А Задорнов нас учил не поддаваться на провокации, а различать «голого короля». Для этого, всего-то и нужна -привычка ВИДЕТЬ. Для меня он был таким. И , несмотря на мою падкость на хорошие мелодии, он обращал мое внимание на полную бессмысленность и глупость тексов. Я обычно, не слушала текст-так подпевала по нос, а другие ведь слушали-и ПОВТОРЯЛИ… Стоило мне прислушаться-эйфория моментом пропадала. И способ «приучить» мои уши к шлягеру уже не работал. Так ведь и для других могло что-то измениться. Одна знакомая, на мои «критические стенания» после посещения оперы, сказала-«Тебе не повезло-ты знаешь что такое –хорошо. А нам-нравится!». Вот Задорнов помогал нам удержаться на необходимости хорошего, а не посредственного. Он учил нас ВИДЕТЬ.

Он делал это по-своему-через иронию и метафору. Но этим он приучал нас «не вестись на мякину». Он не клеймил бесповоротно-он скорее говорил-вы больны, но выздоравливаете. За это ему большое спасибо. В физике и математике-нормальный способ решения задачи-«допустим что это верно»-и если результат будет отрицательным-значит мы ошиблись в предположении. Задорнов нам говорил-представьте, что это «хорошо»-значит-вот это и это тоже хорошо-вы согласны? Нет. Значит, наше начальное предположение ведет к ухудшению. И так можно проверить многое. И он нам показывал –как не промахнуться инее выбрать то, что приведет к хаосу. К нашему локальному хаосу. Сначала, а ведь потом, по совокупности локальных хаосов-Бог знает-что может произойти! Он учил нас не быть «массой»

Я терпеть не могу «шутки ниже пояса»-мне неприятна шутка про «бассейн»-но! Ведь к кому-то можно «достучаться» только так. Задорнов не делил нас на достойных и недостойных-он умел быть услышанным всеми. И для него, мне кажется, смысл был не в том, чтобы быть пророком и получать подтверждение своих прогнозов. Думаю, он хотел, чтобы мы стали лучше , умнее, разборчивее-кто насколько способен.

И спасибо Вам, Михаил Николаевич, нам без вас будет плохо. Мы еще не научились самостоятельно видеть … Не все

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107593/21319/-