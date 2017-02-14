Живые цепи и синие ленты: О манипулировании поведением толпы вокруг Исаакиевского собора (ФОТО, ВИДЕО)

Воскресенье в культурной столице было ознаменовано третьей по счету акцией протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Как и предыдущая встреча, которая прошла 28 января на Марсовом поле, данное мероприятие не было согласовано с Законодательным собранием Санкт-Петербурга и прошло в формате встречи избирателей с депутатами.

Как и в прошлый раз, это предполагало отсутствие звукоусиливающей аппаратуры, плакатов и флагов. Однако воскресную встречу оппозиционные лидеры решили провести в непосредственной близости от храма, на Исаакиевской площади.

Обусловлено это было, на наш взгляд, тем, что встреча на Марсовом поле показала реальное количество активного населения, готового прийти на митинг (несмотря на формальную сторону акции, это был именно митинг). Кроме того, было заявлено, что вокруг Исаакия создадут живую цепь, символизирующую гражданскую защиту собора от его передачи на баланс РПЦ.

Напомним, что мы принципиально не касаемся религиозной, исторической и финансовой составляющих вопроса, а лишь рассматриваем действия оппозиции, которая, на наш взгляд, умело пользуется общественным резонансом для создания и эскалирования гражданского протеста (с выводами по акции протеста, состоявшейся 28.01.17, можно ознакомиться по ссылке Синяя лента как новый символ либералов? — о манипулировании поведением толпы вокруг Исаакиевского собора).

По традиции открыл митинг его организатор, депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. Говорил он в этой части своего выступления фактически только о технической стороне мероприятия: куда гражданам следует идти и как вести себя для создания живой цепи вокруг храма. Следом выступил Максим Резник, который эмоционально и профессионально рассказал о том, что вместе можно многое, о том, что у него нет сомнений в том, что статус Исаакиевского собора как музея удастся отстоять. В качестве примера успеха гражданской активности привел перенос места строительства башни «Газпрома». Максим Львович призывал максимально использовать социальные сети для распространения своей позиции и борьбы с решениями властей.

Правда, учитывая, какие возрастные группы доминировали на акции протеста, с энтузиазмом его призыв восприняли не все.

После господина Резника слово вновь взял Борис Вишневский и стал рассказывать уже о том, что, на его взгляд, Заксобрание должно выразить недоверие губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, и что оппозиция начала компанию за его отставку. Стоит сказать, что две недели назад на Марсовом поле источниками подобных высказываний были Андрей Пивоваров и Оксана Дмитриева, которая вообще сравнила нынешнюю власть с фашистами. По всей видимости, это было чересчур даже для отчаянных оппозиционеров, и в воскресном митинге эти политики не участвовали. Эстафетную палочку от них принял Борис Лазаревич, хотя его речь и была значительно менее радикальна.

Но речи речами, а энергия протеста всегда заключена в действии. По указанию Резника и Вишневского собравшиеся, многие из которых прикрепили на одежду полученные 28 января синие ленты, двинулись через дорогу к собору, чтобы взять его в кольцо.

Рассказывая две недели назад о митинге на Марсовом поле, мы предлагали читателям заострить внимание на том, что оппозиционные лидеры применяют по отношению к гражданам приемы манипуляции. К ним можно было отнести внедрение атрибутики, команды, призывающие к синхронным действиям, и подмену сути массовой акции: из митинга за сохранение статуса Исаакиевского собора она превратилась в движение за смещение губернатора. По результатам акции на Исаакиевской площади можно сказать, что к этому списку добавилось создание живых цепей.

Этот прием используется технологами протестных движений, как минимум, с конца 80-х годов, если говорить о советском и постсоветском пространстве.

Целью метода является создание сильнейшей эмоциональной фиксации, якорении, участников на их текущей деятельности, формирование у них чувства единения с другими участниками. Кроме того, подобный эффект, хотя и в ослабленной форме, живые цепи вызывают в тех, кто впоследствии увидит их в теленовостях или видеоблогах.

Справедливости ради стоит сказать, что статичной картинки организаторам добиться не удалось. Участники акции были вынуждены вокруг собора непрерывно ходить из-за того, что митинг был не согласован. Также по сравнению с предыдущей акцией Вишневский и Резник смогли привлечь гораздо меньше участников. По субъективной оценке на Исаакиевскую площадь пришло не больше тысячи человек. Оппозиция по традиции заявила о двух тысячах неравнодушных.

Можно утверждать, что энергия протеста, объявленного Вишневским и Резником — то есть протеста против не столько передачи храма, сколько против губернатора Полтавченко — пошла на спад. Это видно и по количеству пришедших граждан, и по отсутствию среди выступающих тех, кто в прошлый раз был особенно радикален и смел.

Вместе с тем, отрицать, что протест организован с использованием не самых чистых приемов, невозможно. Спустя две недели повторимся: протест, который зарождается в Санкт-Петербурге якобы вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ, заслуживает самого пристального внимания как деструктивная и опасная деятельность либеральной оппозиции.

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Петр Царев, корреспондент www.westvoices.com, специально для «Русской весны»