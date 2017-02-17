Жители Одесской области получили шокирующие платежки за отопление (ФОТОФАКТ)

На Украине продолжается отопительный сезон, и украинцы продолжают получать непосильные счета за отопление. Так, жители города Измаила Одесской области показали платежки с огромными суммами к оплате за прошедший месяц.

Сейчас измаильчане должны платить 80 гривен (около 163р.) за квадратный метр отапливаемой площади.

Как видно на фотографиях, за 58-метровую квартиру придется заплатить 4 700 гривен (около 9 592р.). Вместе с долгом за декабрь житель Измаила должен будет заплатить 11 332 грн (около 23 127р.), при средней зарплате в 4 тысячи гривен эта сумма становится нереальной.

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