Жители Лиепаи ищут пропавшего русского ребенка

Около двух тысяч жителей Лиепаи ведут поиск пропавшего пятилетнего мальчика, сообщает портал mixnews.lv. В поисках принимают участие около 2 000 добровольцев (включая волонтеров организации Bezvests.lv) и 100−200 профессионалов: работники государственной и муниципальной полиции, члены ополчения «Земессардзе», служащие Национальных вооруженных сил.

Пятилетний Иван Берладин в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось. «Семья пропавшего в Лиепае Ивана Берладина находилась под надзором местной Социальной службы», — сообщила в интервью радио Baltkom специалист по общественным отношениям данной организации Гунта Якобсоне. Однако, по ее словам, связано это не с проблемами ребенка, а со статусом безработной, который был присвоен его маме. Другие данные о семье Якобсоне раскрывать отказалась, сославшись на закон о защите личных данных. Не сообщается также, есть ли в семье другие дети. Известно, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Полиция призывает обратить внимание местных жителей на места, где ребенок может переночевать — подъезды, лестничные площадки домов, подвалы, погреба, чердаки. Люди, желающие участвовать в поисках, подъезжают на машинах, велосипедах, приходят пешком. Добровольцы обыскали городские районы Тосмаре, и Каросту, ищут по всей Лиепае. Довольно большое число поисковиков продолжают прочесывать окрестности поселка Шкеде, где, по свидетельству водителя автобуса и местных прохожих, видели мальчика. Особые приметы ребенка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза. На мальчике надета зеленая или оранжевая рубашка с надписью, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах — пестрые носки и сандалии. Мальчик говорит по-русски. Нюанс, который добровольцы узнали от местных мальчишек — у пропавшего 5-летнего мальчика Вани синяк под глазом.

Полиция располагает информацией о том, что мальчика с похожими приметами видели на автобусной остановке, так что вполне вероятно, что он может находиться в центре города. Госполиция просит уделить особое внимание детским площадкам, магазинам и другим местам, которые могут заинтересовать ребенка. Вчера вечером полиция поделилась некоторыми новыми подробностями. «В распоряжение полиции поступила информация, что пятилетний Иван вчера около 18:00 был замечен в Тосмаре (Лиепая), на одной спортплощадке. Не исключено, что ребенок продолжает перемещаться по тому же району, и все же призываем всех лиепайчан внимательно посмотреть вокруг и не терять бдительности, поскольку точное место нахождения ребенка достоверно неизвестно» — говорится в обновленном сообщении на странице Госполиции в Facebook.

«Просьба к родителям, гуляющим с детьми, обратить внимание, с кем играют их дети на детской площадке, с кем разговаривают. Ваня говорит на русском языке. Других горожан просим посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно — возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители. По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Если заметите ребенка, похожего по описанию, полиция просит звонить по телефону 110», — сказано в сообщении.