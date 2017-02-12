Жители Донбасса выступили против украинских боевиков, блокирующих железную дорогу (ФОТО, ВИДЕО)

Один из боевиков «АТО», блокирующих железнодорожное сообщение Донбасса с Украиной, экс-командир карательного батальона Семен Семенченко обвинил местных жителей в пособничестве «сепаратистам» и титушкам.

На опубликованном Семенченко видео несколько десятков мирных жителей требуют от «ветеранов» прекратить блокаду. Человек, ведущий переговоры со стороны карателей, несколько раз спрашивает: «Это вы титушек привезли?». Жители его не понимают.

«Кто там стоит за вами?» — не унимается он, но оператор с профессиональной камерой со стороны «ветеранов» так и не навел ее на «титушек», о которых говорит переговорщик.

«Мы же тут за Украину стоим, чтобы коррупции не было! Неужели вы не понимаете?» — кричит один из националистов.

После чего командует «К бою!», наводя на местных жителей камеру мобильного телефона. На кадрах видно, как протестующих пытались обойти сзади «ветераны» с дубинками и оружием.

Тех, кто выступает против блокады Донбасса и против окончательного отрыва Донбасса от Украины, Семенченко называет «консервами» («спящими агентами») и добавляет, что подавляющее большинство полицейских отказываются разгонять карателей, блокирующих дороги в Донбассе, и «ветеранам оборвали телефоны почти все представители воинских частей».

Как стало известно, в ночь с 10 на 11 февраля «ветераны АТО» заблокировали еще один участок железной дороги недалеко от Дзержинска (переименованного киевскими властями в Торецк) на оккупированной ВСУ территории ДНР. Они утверждают, что блокируют только грузовые составы, а «неудобств для местных жителей и предприятий не будет». Ранее участники блокады Донбасса перекрыли дорогу Ясиноватая — Константиновка, а в ближайшее время обещают заблокировать еще одну ветку.

Как ранее сообщала «Русская Весна», адвокат и правозащитница Татьяна Монтян уверена, что единственная цель «блокады» — установление своего контроля над потоками контрабанды.