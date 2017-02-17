Жители ДНР обратились к Путину, Меркель и Трампу: «Остановите геноцид!»

Свыше 156 тысяч жителей ДНР поддержали обращение к руководителям РФ, США и ФРГ с просьбой остановить геноцид на Донбассе. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в пресс-службе Народного Совета Республики.

«По состоянию на вечер, 16 февраля, совместное обращение председателей Народных Советов ДНР и ЛНР к мировым лидерам подписали 156 022 жителей Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

Сбор подписей среди жителей продолжается. Ранее сообщалось, что к работе присоединились все без исключения депутаты парламента ДНР.

Как сообщало EADaily, 31 января председатели Народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко обнародовали совместное обращение к президенту РФ Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой остановить Киев, который при помощи своих карателей занимается геноцидом населения Донбасса.