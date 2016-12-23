Жители Алеппо громко празднуют освобождение города от террористов

Жители сирийского Алеппо празднуют освобождение города от террористов. Люди вышли на улицы. Как передает «Лайф», они кричат, сигналят, стреляют в воздух, поздравляют друг друга.

РИА Новости передает, что число людей на проспектах города растет с каждой минутой. Толпы ликующих горожан поздравляют и обнимают друг друга со слезами на глазах. В руках у них — российские и сирийские флаги. «Я думала, этот день не настанет никогда. Мы ждали этого пять лет. Да здравствует Башар (Башар Асад, президент Сирии), да здравствуют Сирия и Россия!», — сказала журналистам одна из жительниц города.

Ранее командование ВС Сирии заявило, что Алеппо освобожден от террористов и «эта победа является стратегической и имеет важное переломное значение в борьбе с терроризмом».

Кроме того, как уже сообщало EADaily, по данным Международного комитета Красного креста (МККК), в Алеппо завершилась операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточной части города. До этого стало известно, что вышла последняя часть боевиков со своими семьями и восточная часть города полностью перешла под контроль правительственных войск.