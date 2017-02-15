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Жириновский: Прилепин защищает русских, он — герой

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Жириновский: Прилепин защищает русских, он — герой | Русская весна

Владимир Жириновский высказал свое мнение о писателе Захаре Прилепине, который сформировал в Донецкой республике свой батальон и стал политруком.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Прилепин собрал собственный батальон и отправился воевать на Донбасс, заняв должность политрука. Батальон входит в полк спецназа ДНР, выполняет боевые задачи на территории Донецкой республики, а Прилепин из военного корреспондента превратился в обычного военного, защищающего русских людей Донбасса от украинских карателей.

Владимир Жириновский прокомментировал действия Прилепина следующим образом:

«Любой гражданин России имеет право поехать в любую точку мира и защищать русских. Это даже долг любого россиянина, который считает себя русским. Захар Прилепин защищает там русских людей.

Это только можно приветствовать, это герой наш. Он настоящий писатель. И сотни тысяч людей вслед за ним соберутся ехать, чтобы защитить от украинских карателей жителей Донбасса и Луганска. Потому что у них есть перед глазами пример Прилепина, защищающего русский народ», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Напомним, Захар Прилепин помогал мирным жителям Донбасса с самого начала военного конфликта. Сначала он отправлял в Донецк и Луганск гуманитарную помощь, потом был военным корреспондентом на линии фронта, а после этого стал советником главы ДНР Александра Захарченко.

Теперь русский писатель Захар Прилепин рассматривает военный конфликт на Украине как свою личную войну и собирается воевать там до победного конца.

«Его поступок — это наш ответ украинским карателям. Они убивают там боевых командиров, стреляют по русским, и тогда такие же русские люди едут туда, чтобы помешать им делать это. Там просят о помощи наши русские люди, поэтому то, что совершает Захар Прилепин, можно приравнять к героизму», — заявил глава ЛДПР.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487156550

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