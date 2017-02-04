Жириновский и Явлинский заявили о намерении участвовать в президентских выборах

Владимир Путин пока не торопится объявлять о своих планах на 2018 год.

Либерал-демократическая партия России (ЛДПР) собралась на съезд, на котором проголосовала за переизбрание своего лидера Владимира Жириновского председателем организации. Эти полномочия за ним будут сохранены еще на четыре года.

Делегаты также избрал новый состав высшего совета. В него, помимо Жириновского, вошли депутаты Государственной думы Иван Абрамов, Сергей Каргинов, Владимир Сысоев, Игорь Торощин, Борис Чернышов и Антон Морозов. Своего руководителя совет выбирет в течение 10 дней. Этот орган с 2009 года возглавляет сын Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, который по уставу на третий срок переизбраться не может.

Жириновский также заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Для него это совсем не в новинку — он ранее пять раз был участником президентских выборов. «Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — цитирует политика ТАСС.

Еще одна должность, которая сохраняется за главой ЛДПР накануне президентских выборов, — лидера думской фракци

Тем временем оппозиционная партия «Яблоко» объявила о том, что стартует президентская кампания Григория Явлинского. «Самое главное, что может предложить партия, — кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится. И это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно», — заявила лидер яблочников Эмилия Слабунова.

На форуме доверенных лиц Явлинского она напомнила о политическом опыте партии: «в Государственной думе трех созывов имела фракцию, в четырех Думах из шести созывов имела своих депутатов, в четырех регионах сейчас имеет депутатов в региональных парламентах, в 8 столицах субъектов Российской Федерации имеет депутатов в органах представительной власти, 223 депутата в муниципальных органах представительной власти».

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/17051/-