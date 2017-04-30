Жена Порошенко станет телеведущей на канале «Украина»

Супруга президента Украины Петра Порошенко Марина решила стать телеведущей. Совсем скоро она будет делать с украинцами утреннюю гимнастику в программе «Утро с Украиной» в специальной рубрике «В ритме спорта». 55-летняя Первая леди в спортивном трико и футболке будет выполнять несложные фитнесс-упражнения, тем самым подавая пример своим согражданам и мотивируя их к здоровому образу жизни.

Марина Порошенко – дочь замминистра здравоохранения СССР и сама врач-кардиолог по образованию. Правда, став женой Петра Порошенко и родив ему четверых детей, она оставила врачебную деятельность и стала домохозяйкой. После того как ее супруг в 2014 году занял пост президента страны, Марина, как и положено Первой леди, занялась благотворительностью. Она сопровождает мужа в поездках, участвует в общественных и социальных проектах, а вот теперь решила попробовать свои силы в роли телеведущей спортивной рубрики утренней программы на украинском телевидении.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/zhena-poroshenko-stanet-televedushhej-na-kanale-ukraina.html