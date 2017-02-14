Железнодорожная блокада Донбасса выгодна России, — украинский министр

Блокирование поставок угля из республик Донбасса выгодно, прежде всего, России. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно, — прим. РВ) РФ», — сказал Зубко.

Такое мнение он аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

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«Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская, и Донецкая области зависят от промышленных предприятий, находящихся на оккупированной территории», — подчеркнул Зубко.

В этом контексте он подчеркнул, что РФ «частично использует» украинских патриотов-участников блокады в своих «стратегических политических целях».