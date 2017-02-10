Ждун как символ российской безысходности. Откуда его политический фурор?

Небывалый фурор за последнюю неделю произвел свежеиспеченный мем «Ждун», жадно засосавший в свой уродливый хоботок все наше сетевое пространство. Но этого показалось мало толстяку с картинки, известной сейчас всем от мала до велика. И он, вооружившись большой ложкой, ринулся пожирать еще и наше телевидение: про него теперь снимают репортажи федеральные каналы, ему посвящают целые ток-шоу, а предприниматели из самых разных городов России собираются устанавливать ему памятники.

Даже Пушкин с Гоголем не пользовались таким признанием в нашем обществе, как эта незатейливая фигурка. Пожалуй, этот Ждун стал самым успешным произведением как минимум последнего десятилетия.

Но вот парадокс: хотя это существо было создано в Голландии, оно нигде, кроме постсоветских стран, популярности не получило. Даже у себя на родине. И это, наверное, неспроста. Пока телеведущие задорно шутят про забавную зверушку, в обществе происходят процессы, которые и ответственны за ее популярность: неизбежность ожидания и ожидание неизбежности. И это скорее грустно, чем весело. Неудивительно, что такой мем получил популярность именно в отстающих странах, в то время как передовики его даже не заметили. И знаменитый российский анекдот «Родился, еще немного подождал и умер» нашел свою визуализацию как раз в этой скульптуре.

И кто бы что ни говорил, как кто бы ни гордился нашей страной и ее официальными успехами – подсознание не обманешь: все понимают тревожное положение дел. Только многие боятся в этом себе признаться. И вот подсознание нашло для своей визуализации скульптуру голландской художницы. И ее фантастическая популярность говорит о том, что людей с указанной подкладкой очень много…

В этом Ждуне отложили свои переживания практически все наши граждане. Русский человек словно Иванушка, пьющий из негодного копытца, случайно посмотрел в отражение воды – и увидел там отраженного себя до тончайших деталей. Обратите внимание: этот Ждун не просто ждет, он ждет сложа руки.

Создательница скульптуры Ждуна голландская художница Маргрит ван Брифорт признавалась в своем интервью, что такого фурора, как в России, ее произведение больше нигде не вызвало.

Ждун пребывает в вечном ожидании чего-то, являясь собирательным образом как ватника-патриота, так и конченного либераста. Он словно совместил в себе несовместимое. Он – и начало, и конец, как инь и янь, неспособные существовать друг без друга, как борода без Кадырова!

Внимательно посмотрите в его глаза: именно так выглядит лицо простого гражданина, прибывающего в постоянном ожидании, когда же наконец-таки кто-то расскажет царю-батюшке все правду о нелегкой жизни на Руси. Когда же наша «правда» прорвется через неприступную стену злых бояр к их доброму патрону? Когда в конце концов Америка загнется, а доллар превратится в ничем не обеспеченную бумажку?

Но точно так же выглядит и лицо либерала, ждущего, когда в голубом вертолете прилетит Навальный и скинет злого царя, посеяв в недрах земли русской семя добра, справедливости и любви!

А главное – что и те, и другие сидят символично сложа свои руки.

Именно так смотрит в глаза начальства менеджер среднего звена, ожидая повышения зарплаты или роста по карьерной лестнице. При этом все свое рабочее время он раскладывает пасьянсы за компьютером и проклинает в курилке «эту власть», при которой другим бездельникам везет, а ему – нет…

Этот Ждун символизирует и полную безответственность наших масс за все, что вокруг них творится. Вы только всмотритесь в этот удивленно-туповатый взгляд, словно говорящий: «А я чего? А я ничего! Это все Путин с Медведевым, Меркель с Трампом – а мое дело сторона». Эдакий взгляд мелкого пакостника-кота, уронившего вазу. Сделал пакость или накосячил (что у нас чуть ли не в разряде национальных обычаев), сложил ручки и ждет, а что будет? А я тут не при чем!

Такой мем мог стать популярным только в сидящих у разбитого корыта странах, жители которых только что и могут ожидать у моря погоды. Здесь в нем все узнают всех, но никто – себя, и этим сей символ непутевости тешит наше самолюбие, а мы ему щедро платим за это искренней любовью и обожанием.

Поэтому Ждун всего за неделю его существования стал настоящим национальным символ России и прочих постсоветских стран, где его фотки тоже прикрепили ко всем мыслимым и немыслимым вещам.

Давайте проклянем его, напишем на своем знамени «Отвяжись плохая жизнь, привяжись хорошая!» Но что от этого изменится? Победить этого Ждуна можно только переворотом изнутри, а не внешними проклятиями, которые как раз и надвигают на нас этот обидный и навязчивый портрет.

По материалам hueviebin

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/17152/-