Ж/д билеты на Украине подорожают на 25%

В «Укрзализныце» заявили, что с 1 июня 2017 года цены на ж/д билеты в «незалежной» вырастут на 25%.

В ведомстве рассчитывают, что рост тарифов позволит выручить дополнительные 7 млрд гривен, при этом мнения простых украинцев, разумеется, никто не спросил.

По словам члена правления «Украинских железных дорог» Иренеуша Василевского, «важно, чтобы новый финплан, где заложено повышение тарифов с июня, был принят».

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Отметим, что ранее представители металлургической отрасли Украины заявляли, что новые тарифы для них неподъемны.

«Мы вынуждены будем отказаться от 10% заказов. Наши минус 10% приведут к тому, что вы тоже потеряете грузоперевозки. Для вас это 20 миллионов долларов только с одного комбината в минус.

Для государства это 147 миллионов долларов выручки, с которой пойдут налоги. Только по комбинату Ильича», — подчеркивал Юрий Зинченко, гендиректор ММК им Ильича.

Более того, эксперты предупреждают, что существенное повышение ж/д тарифов коснется каждого украинца: цены на продукты повысятся, а руководство предприятий будет сокращать рабочие места для минимизации издержек. Однако «Укрзализныцю» эти аргументы не убеждают.