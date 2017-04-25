Земля не у дачи. Власти хотят ввести запретительный налог для дачников

Нынешний дачный сезон может оказаться самым неудачным для обладателей шести соток. Государство твёрдо намерено взять под контроль до сих пор неподотчётную ей территорию, обложив её налогами. Беднейшие слои населения уже вынуждены отказываться от дач, будучи не в состоянии заплатить увеличивающиеся сборы. Тем самым значительная часть граждан теряет возможность прокормить себя.

Дачные участки, не раз спасавшие миллионы наших сограждан от голода, постепенно перестают быть выгодными. Сначала власти придумали облагать их налогами не по инвентаризационной, а по кадастровой стоимости, затем активизировали борьбу с неучтёнными наделами. Только в Подмосковье уже выявлено 250 тыс. незарегистрированных строений, причём в ряде случаев за таковые были приняты тенты, бассейны и машины. В результате владельцам «неузаконенных объектов» – не важно, гараж это, баня или жилой дом, – приходится начинать платить налоги.

Но и до того предстоят немалые траты: необходимо поставить недвижимость на учёт, что в Московской области стоит не менее 10 тыс. рублей, в регионах попроще – 5-7 тысяч. Что касается сборов на новый лад, то они почти во всех субъектах Федерации составляют 0,3% от стоимости земли. При этом методика, по которой Росреестр высчитывает кадастровую стоимость того или иного участка, далеко не бесспорна.

Известны случаи, когда соседние, одинаковые по площади наделы отличались по цене на порядок. Вообще случаи завышения кадастровой стоимости носят массовый характер, причём в регионах они происходят гораздо чаще, чем в Москве. Всего в прошлом году собственники недвижимости подали в ведомство 48 617 заявлений о снижении стоимости 102 629 объектов. Тем не менее если у государства получится обложить налогами всех дачников в стране, то оно, по экспертным оценкам, может рассчитывать на 500 млрд рублей.

Вот только население, похоже, не в состоянии осилить новый вид дани. Отдельные граждане уже вынуждены отказываться от когда-то доступного способа времяпрепровождения – на грядках. Заодно они теряют источник дешёвого и экологически чистого продовольствия.

Намерения властей поставить все дачные участки на учёт сильно встревожили огородников, а озвученные в Госдуме планы по повышению вдвое земельного налога за отсутствие регистрации домиков и вовсе возмутили. Сейчас на форумах дачников нередки высказывания: «Богатые буратины из коттеджных посёлков под ИЖС платить за свои хоромы не хотят, и думцы их трогать не будут – у них же особняки в каждом посёлке на Рублёвке имеются… А дачники пусть доказывают, что щитовой домик капитальным жилым строением не является».

Большинство граждан видят в совершаемых государством манёврах злой умысел и намерение снять с обывателей ещё немного денег. «Туалет тоже как бы капитальным может быть. Его тоже регистрировать?» – иронизируют одни. «Я вот вообще не понимаю, на каком основании нас заставляют регистрировать дома в СНТ?» – серьёзно спрашивают другие.

Многие дачники приводят примеры того, как буквально на ровном месте стоимость их недвижимости возрастала в разы и даже на порядки. Снова цитаты с форумов: «У меня инвентаризационная 10 000 рублей, а кадастровая 2 340 000, дом в начале XIX века построен», «стоимость нашего дома в СНТ оценили в 4 млн, стоимость аналогичного дома в100 метрахот нас, но в деревне, была оценена в 12 миллионов. В ИЖС все дома были оценены дороже в 2,5–3 раза», «после получения кадастрового паспорта был ошарашен стоимостью участка. За 874 квадратных метра она составляет 1 904 542,14 рублей. Это в 10 раз превышает стоимость, по которой эти участки продаются до сих пор».

Таким образом возрастающая налоговая нагрузка на дачи может действительно поставить под сомнение целесообразность владения шестью сотками.

Между тем деваться населению некуда. Вынужденные тратить значительную часть доходов на пропитание, граждане начинают экономить даже на нём. А раз так, то собственноручное выращивание еды становится жизненной необходимостью. Как заметили в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в прошлом году заметно изменилась структура продаж продовольствия. Мяса, рыбы и молочных продуктов стали покупать всё меньше, зато нарасхват идут картофель и прочие овощи.

Причины изменений очевидны: эксперты в один голос утверждают, что население нищает и не может позволить себе дорогие белки, пытаясь заменить их всё ещё доступными углеводами. «Изменение структуры питания – прекрасный индикатор динамики уровня жизни населения. Беднеющие граждане вынуждены всё больше платить за дорожающее продовольствие», – констатирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Казалось бы, в таких условиях от государства требуется максимально облегчить условия владения грядками. Но нет. В начале года ходили устойчивые слухи о дальнейшем удушении попыток граждан прокормиться. Например в прессе получила хождение новость о возможном введении лицензирования сбора грибов и ягод. Официальные ведомства были вынуждены выступить с решительным опровержением сообщений. «В данном случае имеет место подмена и искажение информации по теме, которая была озвучена в конце прошлого года, когда министр Александр Ткачёв в интервью одному из телеканалов высказался за увеличение сбора грибов в стране и назвал это направление перспективным для малого бизнеса», – заявили в Минсельхозе.

Сегодня никто не знает, сколько именно в РФ дач. Всероссийская перепись населения, проведённая в 2006 году, показала, что в стране зарегистрировано 13,8 млн земельных участков в 79 тыс. дачных объединений, покрывающих территорию в 12 тыс. квадратных километров.

В то же время в Союзе садоводов России полагают, что в стране около 16 млн дачных участков. Другими цифрами располагают в Институте географии РАН – 17-20 млн, а также в Институте экономики РАН – 32-35 млн участков.

Точно так же не известно и более-менее точное число дачников. По разным оценкам, их от 42-47 млн до 60 млн человек. Согласно ВЦИОМ, 27% горожан имеют сезонную дачу, а 11% – земельный участок, 81% занятых в личном хозяйстве граждан используют землю для выращивания продовольствия. В Росстате отмечают, что личные подсобные хозяйства и дачи дают до 40% всего объёма выпускаемых аграрным сектором товаров.

Всеволод Истомин

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107559/18292/-